Ancien entraîneur et directeur du centre de formation de l'OL, Pierre Sage connaît parfaitement Khalis Merah. Le coach de Crystal Palace n'était "pas étonné" de voir le milieu de terrain réussir son match jeudi en faux numéro 9.

Jeudi, au moment de revenir à Décines, Pierre Sage a retrouvé de nombreuses têtes connues. Des proches, des anciens collaborateurs et évidemment, des joueurs qu'il a côtoyés durant ses années lyonnaises. L'entraîneur de Crystal Palace n'était pas dépaysé pour cette rencontre de Ligue Europa. Mais cette connaissance ne lui a pas permis de s'imposer, puisque les Anglais ont perdu 3-2. Un duel que l'OL a abordé sans numéro 9, Loïs Openda étant blessé, tandis que Rémi Himbert est resté sur le banc. C'est donc Khalis Merah qui a démarré la partie "à la pointe" de l'attaque.

Pas une première pour le Majolan qui a parfois eu cette tâche depuis ses débuts en professionnel à l'été 2025. Sans même frapper au but, le milieu de terrain a tout de même pesé sur la confrontation par ses déviations, son intelligence de déplacement et les efforts défensifs. Il n'a pas tout bien fait, avec quelques ballons égarés et des duels logiquement perdus face aux costauds défenseurs londoniens. Mais dans l'ensemble, le Gone a encore démontré qu'il était une solution crédible dans le 11.

"Il est encore très jeune mais il fait preuve de beaucoup de maturité dans son jeu", Sage sur Merah

Ce qui ne surprend pas Pierre Sage. Le technicien jurassien, par son passé au centre de formation et aux côtés des équipes de jeunes, connaît bien Khalis Merah. S'il ne l'a pas lancé dans le grand bain, l'entraîneur des Eagles a participé à le façonner. "Je ne suis pas étonné de le voir jouer à ce poste car il est intelligent. Son rôle était d'attirer Axel Disasi pour ouvrir des espaces pour les autres. Il l'a fait deux ou trois fois, il a trouvé des bonnes options de jeu, a-t-il résumé. Je le connais depuis qu'il a 14 ans, je l'ai coaché, je suis très proche de sa famille et je tiens à le féliciter car c'est un 2007. Il est encore très jeune mais il fait preuve de beaucoup de maturité dans son jeu."

Des propos qui viennent appuyer la bonne impression laissée par le footballeur de 19 ans. Ils s'ajoutent aux retours élogieux de Paulo Fonseca - "J'ai vraiment aimé le match de Khalis à ce poste" - et de Zachary Athekame - "Il apporte une grosse qualité technique." En l'absence de Loïs Openda, Khalis Merah et Pavel Šulc auront d'importantes responsabilités offensives. À eux de saisir l'opportunité, ce qu'ils ont réussi à faire jeudi.