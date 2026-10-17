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Rémi Himbert face à Timothy Weah lors d'OM - OL
Rémi Himbert face à Timothy Weah lors d’OM – OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

OL : pas de bouleversement à l'entraînement, les jeunes encore là

  • par Gwendal Chabas

    • À la veille de recevoir Nice (dimanche 20h45), l'OL s'est présenté avec 22 joueurs de champ à l'entraînement ce samedi. Les jeunes habitués à la réserve étaient là.

    Sans grande surprise, l'entraînement du groupe de l'OL n'a pas connu de bouleversement depuis le match face à Crystal Palace jeudi (3-2). Ce samedi, ils étaient 22 joueurs de champ à participer à l'ultime entraînement avant la réception de Nice (20h45). À la veille du match dominical, Paulo Fonseca n'a pas de nouveau sujet de blessure ou d'inquiétude physique à noter a priori. Mais il faudra surveiller l'état de Tyler Morton, probablement sur le banc contre les Aiglons.

    Parmi les jeunes, un ou deux pourraient intégrer le groupe

    Alors que la réserve joue à 18 heures ce 17 octobre à Décines, Steve Kango, Noham Kamara, Adil Hamdani, Alejandro Gomes Rodriguez et Rémi Himbert étaient avec les "grands" pour la séance du jour. On ne devrait donc pas les voir en début de soirée face aux Dijonnais. Pour le reste, on déplore toujours les absences de Nicolas Tagliafico, Mohamed Ouedraogo et Loïs Openda.

    Avec en plus quatre gardiens, le staff devra faire le choix d'écarter cinq éléments pour former son groupe de vingt-et-un footballeurs. Comme toujours, il y aura des déçus, car les places sont chères.

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