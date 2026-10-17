À 17 ans, Giovanna Waksman est vue comme une des joueuses d'avenir d'OL Lyonnes. Actuellement blessée, la milieu de terrain pourrait retrouver les terrains avant la fin de l'année.

C'est une des curiosités de la saison du côté d'OL Lyonnes. Quand pourrons-nous observer Giovanna Waksman en action ? Car la Brésilienne, arrivée voilà sept mois au club, était blessée au moment de rejoindre les championnes de France en titre. Gravement touchée au genou depuis octobre 2025, elle a travaillé pour revenir. En reprenant la course d'abord, puis en retouchant le ballon cet été. À présent, elle participe aux séances collectives.

Encore cinq semaines de préparation pour la Brésilienne

Vendredi, on a ainsi pu la voir à l'œuvre avec ses coéquipières. Mais pour la compétition, on attendra un peu, car à écouter Jonatan Giráldez, ce n'est pas pour tout de suite. "Maintenant, il est important de reprendre le rythme offensif et défensif. C'est le début de la récupération pour elle et j'espère qu'elle sera bientôt disponible pour l'équipe. Il faut encore compter peut-être cinq semaines, mais l'idée est de la faire revenir cette année", nous a confié l'entraîneur espagnol.

La joueuse de 17 ans n'est donc pas attendue avant la deuxième moitié du mois de novembre. Probablement avec la réserve, voire les U19 dans un premier temps. Ensuite, elle aura le temps de montrer son talent à l'étage supérieur. Considérée comme une des plus grandes promesses mondiales, la milieu de terrain fêtera ses 18 ans seulement en mars 2027.