OL - Nice : Rémy Descamps sera titulaire dimanche

Paulo Fonseca fera un important roulement dimanche contre Nice. L'OL commencera avec Rémy Descamps dans les buts.

Le choix est clair. En reconduisant une bonne partie de l'équipe battue à Lens (2-1) lors du succès face à Crystal Palace jeudi (3-2), Paulo Fonseca a gardé le cap qu'il s'était fixé au retour de la trêve internationale. Le troisième match, celui contre Nice dimanche (20h45), sera donc celui des changements. L'entraîneur de l'OL a prévenu ce samedi en conférence de presse qu'il procéderait à un important remaniement du 11. Notamment dans les cages, où nous retrouverons Rémy Descamps.

Vers un retour à la compétition pour Julien Duranville

Le Portugais a rappelé qu'il avait "une grande confiance en Rémy", a qui il donne régulièrement du temps de jeu. En plus de ça, Tanner Tessmann devrait remplacer Tyler Morton et Moussa Niakhaté reviendra dans le 11. Mads Bidstrup, sur le banc face aux Anglais, pourrait aussi retrouver une place dans la formation de départ. Devant, quid de Julien Duranville, aux abonnés absents depuis sa titularisation à Toulouse le 22 août ? Revenu mi-septembre après sa blessure, il n'a pas renoué avec la compétition depuis. Contre les Niçois, "il pourrait" avoir des minutes.

Chez les jeunes, Rémi Himbert reste avec le groupe professionnel, au contraire de Steve Kango et Adil Hamdani, qui aideront la réserve lors de la réception de Dijon 2 ce samedi (18 heures).