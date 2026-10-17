Actualités
Paulo Fonseca lors d'OL - Servette FC
Paulo Fonseca lors d’OL – Servette FC (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL : la sortie de Nice sur l'arbitrage laisse Paulo Fonseca perplexe

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Vendredi à Nice, il a notamment été question d'arbitrage au moment d'évoquer le duel à venir face à l'OL. Une sortie que ne comprend pas Paulo Fonseca.

    Avant même de donner le coup d'envoi de la partie, François Letexier est déjà au centre des discussions. L'homme aux commandes d'OL - Nice dimanche (20h45) a fait l'objet d'une sortie médiatique pour le moins ambiguë de la part des Niçois. Notamment de leur entraîneur, Olivier Pantaloni. "J’ai entendu parler de ce contexte. J'ai peut-être vécu aussi avec mes anciens clubs des petites frustrations par rapport à ça [...] Espérons qu'il n'y ait pas d'erreur, a-t-il déclaré vendredi. Avec la technologie, il devrait y en avoir de moins en moins". Des propos que Paulo Fonseca réprouve.

    "Cela me surprend qu'il parle déjà de l'arbitrage. Ils avaient déjà fait cela l'année dernière. C'est peut-être une manière de conditionner un peu les officiels. Quand nous avons quelqu'un comme François Letexier, de haut niveau et avec beaucoup d'expérience, nous devons avoir confiance. C'est difficile à comprendre. Ce n'est pas juste de procéder de la sorte. En plus, ce n'est pas seulement le coach qui a parlé de cela, mais aussi les joueurs (en l'occurrence Niels Nkounkou). Je pense qu'ils ont l'intention d'avoir de l'influence sur l'arbitre. Selon moi, c'est clairement une stratégie de l'OGCN avant de venir jouer ici."

    "C'est une formation très verticale, intense, très rapide."

    Mais le technicien lusitanien a également évoqué le terrain. Et à ce propos, il est comme à son habitude dithyrambique avec son adversaire. "J'ai constaté une grande évolution de leur part. Ils ont remporté leurs deux derniers matchs à domicile face à de belles oppositions : Lille (2-1) et Strasbourg (2-1), a-t-il rappelé. Ils vivent une bonne passe. C'est une formation très verticale, intense, très rapide. Ce sera une partie difficile pour nous. Ils ont des gars rapides en attaque et leur verticalité est dangereuse. C'est une équipe capable de réaliser des transitions offensives très rapides, avec des éléments de qualité. J'aime bien ce qu'ils font. "

    à lire également
    Rémy Descamps, nouveau gardien de l'OL
    OL - Nice : Rémy Descamps sera titulaire dimanche
    4 commentaires
    1. Avatar
      fandelol - sam 17 Oct 26 à 15 h 25

      C'est pas pour défendre Pantaloni mais c'est le journaliste qui lui pose une question précisément là dessus. Lui en gros répond juste qu'il espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Donc bon, on le fait passer pour une pleureuse alors que ce sont les journalistes qui amènent le sujet ...

      Signaler
      1. olympiklyon
        olympiklyon - sam 17 Oct 26 à 15 h 58

        C'est vrai que c'est surtout les journalistes qui ont amené le sujet. Je trouve qu'il reste vraiment mesuré dans sa réponse, il a pas mis d'huile sur le feu

        Signaler
    2. Avatar
      KIM K - sam 17 Oct 26 à 15 h 45

      toujours des problèmes avec les corses , Cahusac avant lui ( qui a mis son contrat sur Openda ) , alors au tour de qui cette fois ? Nakamura , Nuamah , ou qui ?

      Signaler
      1. olympiklyon
        olympiklyon - sam 17 Oct 26 à 16 h 02

        Il a rien dit qui mérite de s'attaquer à tous les corses. On connait Cahusac et son agressivité depuis 25 ans

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Ada Hegerberg, meilleure buteuse face au PSG 16:00
    Paulo Fonseca lors d'OL - Servette FC
    OL : la sortie de Nice sur l'arbitrage laisse Paulo Fonseca perplexe 15:00
    Rémy Descamps, nouveau gardien de l'OL
    OL - Nice : Rémy Descamps sera titulaire dimanche 13:50
    OL Lyonnes : Giovanna Waksman pourrait reprendre la compétition en 2026 13:30
    Rémi Himbert face à Timothy Weah lors d'OM - OL
    OL : pas de bouleversement à l'entraînement, les jeunes encore là 12:35
    Khalis Merah lors d'OL - Go Ahead Eagles
    OL : Khalis Merah "félicité" par Pierre Sage (Crystal Palace) pour sa prestation 11:50
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    PSG - OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV 11:00
    Les U13 de l'OL, dans le club de Lyon Saint-Priest lutte
    OL : les U13 s'initient à la lutte pour mieux appréhender les duels 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    OL - Nice : Olivier Pantaloni vient sur le terrain du jeu... et de l'arbitrage 09:25
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Lorient
    OL : avec Moussa Niakhaté, retour à plus de sérénité ? 08:40
    Corentin Tolisso lors d'OL - Sparta Prague
    OL : Tolisso atteint les 12 buts en Coupe d'Europe 08:00
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes : un choc au sommet face au PSG pour conserver la tête 07:30
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    PSG - OL Lyonnes : Damaris, Engen et Dumornay de retour 16/10/26
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 16/10/26
    Supporters OL à Décines
    PSG - OL : sans surprise, les supporters lyonnais interdits au Parc des Princes 16/10/26
    Ali Abdi, latéral de Nice
    OL - Nice : Abdi incertain, Sanson toujours en reprise 16/10/26
    Thomas Jorgensen (Toulouse) tente de passer Mohamed Ouedraogo
    OL : Mohamed Ouedraogo s'est fait opérer 16/10/26
    Caroline Weir (OL Lyonnes) face à Chelsea
    Première Ligue : OL Lyonnes fera sans Weir contre le PSG 16/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut