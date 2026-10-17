OL : la sortie de Nice sur l'arbitrage laisse Paulo Fonseca perplexe

Vendredi à Nice, il a notamment été question d'arbitrage au moment d'évoquer le duel à venir face à l'OL. Une sortie que ne comprend pas Paulo Fonseca.

Avant même de donner le coup d'envoi de la partie, François Letexier est déjà au centre des discussions. L'homme aux commandes d'OL - Nice dimanche (20h45) a fait l'objet d'une sortie médiatique pour le moins ambiguë de la part des Niçois. Notamment de leur entraîneur, Olivier Pantaloni. "J’ai entendu parler de ce contexte. J'ai peut-être vécu aussi avec mes anciens clubs des petites frustrations par rapport à ça [...] Espérons qu'il n'y ait pas d'erreur, a-t-il déclaré vendredi. Avec la technologie, il devrait y en avoir de moins en moins". Des propos que Paulo Fonseca réprouve.

"Cela me surprend qu'il parle déjà de l'arbitrage. Ils avaient déjà fait cela l'année dernière. C'est peut-être une manière de conditionner un peu les officiels. Quand nous avons quelqu'un comme François Letexier, de haut niveau et avec beaucoup d'expérience, nous devons avoir confiance. C'est difficile à comprendre. Ce n'est pas juste de procéder de la sorte. En plus, ce n'est pas seulement le coach qui a parlé de cela, mais aussi les joueurs (en l'occurrence Niels Nkounkou). Je pense qu'ils ont l'intention d'avoir de l'influence sur l'arbitre. Selon moi, c'est clairement une stratégie de l'OGCN avant de venir jouer ici."

"C'est une formation très verticale, intense, très rapide."

Mais le technicien lusitanien a également évoqué le terrain. Et à ce propos, il est comme à son habitude dithyrambique avec son adversaire. "J'ai constaté une grande évolution de leur part. Ils ont remporté leurs deux derniers matchs à domicile face à de belles oppositions : Lille (2-1) et Strasbourg (2-1), a-t-il rappelé. Ils vivent une bonne passe. C'est une formation très verticale, intense, très rapide. Ce sera une partie difficile pour nous. Ils ont des gars rapides en attaque et leur verticalité est dangereuse. C'est une équipe capable de réaliser des transitions offensives très rapides, avec des éléments de qualité. J'aime bien ce qu'ils font. "