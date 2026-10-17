OL Lyonnes : Ada Hegerberg, meilleure buteuse face au PSG

Avant le déplacement d'OL Lyonnes à Paris, ce samedi, Ada Hegerberg peut se targuer d'un bilan remarquable face au rival parisien. L’attaquante norvégienne a inscrit 14 buts contre le PSG, faisant d’elle la meilleure réalisatrice de ces confrontations.

Ada Hegerberg a marqué de son empreinte la rivalité entre OL Lyonnes et le PSG. Arrivée à Lyon il y a douze ans, la Norvégienne s'est imposée au fil des saisons comme l'une des figures majeures du club. Son efficacité face aux Parisiennes illustre cette longévité au plus haut niveau. Elle compte 14 réalisations inscrites dans les confrontations entre les deux rivaux. Personne ne fait mieux dans ces oppositions. Ses plus proches concurrentes, Lotta Schelin et Wendie Renard, ne sont qu'à huit.

Un nouveau rendez-vous face au PSG

Samedi à 21 heures, OL Lyonnes retrouve le championnat avec un choc face au Paris Saint-Germain pour la cinquième journée de Première Ligue. Cette rencontre constitue l'un des rendez-vous importants de la saison pour les joueuses de Jonatan Giráldez. Plus trop invitées lors des précédents duels (dix défaites de suite), les Franciliennes tenteront de davantage lutter au Parc des Princes. Mais attention à la force offensive des Rhodaniennes.

Avec son expérience et son sens du but, Ada Hegerberg représente une grande menace pour la défense parisienne. Pour OL Lyonnes, l'objectif est de repartir de Paris avec le plus de confiance possible et de reprendre seul les commandes du championnat.