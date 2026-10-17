Actualités
Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
Ada Hegerberg à l’échauffement avant Saint-Etienne – OL Lyonnes (Photo by Romain Doucelin / NurPhoto via AFP)

OL Lyonnes : Ada Hegerberg, meilleure buteuse face au PSG

  • par Enzo Catolino

    • Avant le déplacement d'OL Lyonnes à Paris, ce samedi, Ada Hegerberg peut se targuer d'un bilan remarquable face au rival parisien. L’attaquante norvégienne a inscrit 14 buts contre le PSG, faisant d’elle la meilleure réalisatrice de ces confrontations.

    Ada Hegerberg a marqué de son empreinte la rivalité entre OL Lyonnes et le PSG. Arrivée à Lyon il y a douze ans, la Norvégienne s'est imposée au fil des saisons comme l'une des figures majeures du club. Son efficacité face aux Parisiennes illustre cette longévité au plus haut niveau. Elle compte 14 réalisations inscrites dans les confrontations entre les deux rivaux. Personne ne fait mieux dans ces oppositions. Ses plus proches concurrentes, Lotta Schelin et Wendie Renard, ne sont qu'à huit.

    Un nouveau rendez-vous face au PSG

    Samedi à 21 heures, OL Lyonnes retrouve le championnat avec un choc face au Paris Saint-Germain pour la cinquième journée de Première Ligue. Cette rencontre constitue l'un des rendez-vous importants de la saison pour les joueuses de Jonatan Giráldez. Plus trop invitées lors des précédents duels (dix défaites de suite), les Franciliennes tenteront de davantage lutter au Parc des Princes. Mais attention à la force offensive des Rhodaniennes.

    Avec son expérience et son sens du but, Ada Hegerberg représente une grande menace pour la défense parisienne. Pour OL Lyonnes, l'objectif est de repartir de Paris avec le plus de confiance possible et de reprendre seul les commandes du championnat.

    à lire également
    OL Lyonnes : Giovanna Waksman pourrait reprendre la compétition en 2026

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Ada Hegerberg, meilleure buteuse face au PSG 16:00
    Paulo Fonseca lors d'OL - Servette FC
    OL : la sortie de Nice sur l'arbitrage laisse Paulo Fonseca perplexe 15:00
    Rémy Descamps, nouveau gardien de l'OL
    OL - Nice : Rémy Descamps sera titulaire dimanche 13:50
    OL Lyonnes : Giovanna Waksman pourrait reprendre la compétition en 2026 13:30
    Rémi Himbert face à Timothy Weah lors d'OM - OL
    OL : pas de bouleversement à l'entraînement, les jeunes encore là 12:35
    Khalis Merah lors d'OL - Go Ahead Eagles
    OL : Khalis Merah "félicité" par Pierre Sage (Crystal Palace) pour sa prestation 11:50
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    PSG - OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV 11:00
    Les U13 de l'OL, dans le club de Lyon Saint-Priest lutte
    OL : les U13 s'initient à la lutte pour mieux appréhender les duels 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    OL - Nice : Olivier Pantaloni vient sur le terrain du jeu... et de l'arbitrage 09:25
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Lorient
    OL : avec Moussa Niakhaté, retour à plus de sérénité ? 08:40
    Corentin Tolisso lors d'OL - Sparta Prague
    OL : Tolisso atteint les 12 buts en Coupe d'Europe 08:00
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes : un choc au sommet face au PSG pour conserver la tête 07:30
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    PSG - OL Lyonnes : Damaris, Engen et Dumornay de retour 16/10/26
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 16/10/26
    Supporters OL à Décines
    PSG - OL : sans surprise, les supporters lyonnais interdits au Parc des Princes 16/10/26
    Ali Abdi, latéral de Nice
    OL - Nice : Abdi incertain, Sanson toujours en reprise 16/10/26
    Thomas Jorgensen (Toulouse) tente de passer Mohamed Ouedraogo
    OL : Mohamed Ouedraogo s'est fait opérer 16/10/26
    Caroline Weir (OL Lyonnes) face à Chelsea
    Première Ligue : OL Lyonnes fera sans Weir contre le PSG 16/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut