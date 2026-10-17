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Corentin Tolisso sur son but lors d'OL - Nice
Corentin Tolisso sur son but lors d’OL – Nice (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Nice : les supporters niçois autorisés à se déplacer

  • par Enzo Catolino

    • Les supporters de l'OGC Nice pourront accompagner leur équipe à Décines ce dimanche à l'occasion de la rencontre face à l'OL. Leur déplacement sera toutefois encadré et devra se faire obligatoirement en bus.

    Les supporters des Aiglons seront bien présents dans le parcage visiteur de l'enceinte décinoise. À l'occasion du déplacement de Nice sur la pelouse de l'OL, ce dimanche à 20h45, les fans azuréens ont le droit d'effectuer le voyage jusqu'en terre rhodanienne. Leur présence sera néanmoins encadrée par les autorités. En effet, ils ne pourront pas rejoindre le stade par leurs propres moyens. Le voyage devra obligatoirement s’effectuer en bus, conformément aux mesures prévues pour cette rencontre.

    Un arrêté préfectoral attendu d'ici vendredi

    La préfecture du Rhône devrait publier un arrêté ce samedi afin de préciser les conditions du trajet des spectateurs niçois. Ce texte viendra encadrer leur venue à Décines. De son côté, l’OGC Nice a invité les supporters souhaitant accompagner l’équipe à se rapprocher des groupes encartés pour organiser leur déplacement. Sur le terrain, les hommes de Paulo Fonseca recevront l'OGCN dimanche à 20h45, avec l’objectif d'enclencher de nouveau la marche avant en championnat devant leur public.

    La victoire est d'autant plus nécessaire qu'ils iront au Parc des Princes la semaine prochaine. Or, dans ce choc face aux champions d'Europe, les Lyonnais seront privés de leurs fans. Ces derniers n'auront pas le droit de rallier la capitale.

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