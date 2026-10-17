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Julien Duranville (OL) face à Hector Bellerin (Real Betis)
Julien Duranville (OL) face à Hector Bellerin (Real Betis)(Photo by Joaquin Corchero / Spain DPPI / DPPI via AFP)

OL - Nice : le groupe lyonnais avec Niakhaté, Duranville et Himbert

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Les déclarations de Paulo Fonseca samedi ne laissaient pas de place au suspense pour le groupe face à Nice. L'OL fera avec ses cadres, et une rotation importante dans le 11.

    Finalement, le suspense était surtout de savoir quel jeune allait rester avec les professionnels, tandis que les autres défendraient les couleurs de l'équipe Pro 2 face à Dijon à partir de 18 heures. Puisque Paulo Fonseca a prévenu que Rémi Himbert serait de la partie pour OL - Nice, on pouvait en déduire que les autres, Steve Kango, Noham Kamara, Adil Hamdani et Alejandro Gomes Rodriguez, redescendraient en réserve.

    Toujours trois absents sur blessure : Ouedraogo, Tagliafico et Openda

    Dimanche (20h45), l'Olympique lyonnais alignera une formation très remaniée, avec notamment Rémy Descamps dans les cages. On notera aussi le retour de Moussa Niakhaté, et la possibilité de voir Jason Duranville jouer quelques minutes. Quant au groupe, il ne donne finalement pas beaucoup d'indications. Il manque logiquement les blessés, Mohamed Ouedraogo, Nicolas Tagliafico et Loïs Openda. Pour le reste, pas de surprise. Même Tyler Morton, pas à 100%, est convoqué.

    Le groupe de l'OL : Descamps, Greif, Bengui - Athekame, Abner, Kluivert, Bacher, Mata, Niakhaté - Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Morton, Merah, Nartey - Nuamah, Sulc, Nakamura, Himbert, Boudache, Duranville

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    1 commentaire
    1. RBV
      RBV - sam 17 Oct 26 à 19 h 17

      Premier but de Duranville, vous l’aurez lu ici en premier !!!! (je dis pas en quelle année 🤣)

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    Score'n'co - Lyon Capitale
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