PSG - OL Lyonnes : retour du 4-2-3-1, Wassa Sangaré titulaire

OL Lyonnes se présentera avec une défense à quatre face au PSG ce samedi (21h05). Wassa Sangaré démarre aux côtés de Wendie Renard.

Elle n'a pas vraiment besoin de ça tant la domination d'OL Lyonnes sur le championnat est énorme. Mais comme l'a rappelé Jonatan Giráldez vendredi, l'équipe veut "envoyer un message" à la concurrence. Cela passe par une solide prestation ce samedi à Paris dans le choc de la 5e journée de Première Ligue. Pour aborder cette affiche, le staff a organisé son équipe en 4-2-3-1. Du moins sur le papier. Et donné de belles responsabilités à la jeune Wassa Sangaré (20 ans), qui est titulaire.

Marie-Antoinette Katoto plutôt qu'Ada Hegerberg

Déjà dans le 11 contre Toulouse avant la trêve internationale (5-0), elle enchaîne aux côtés de Wendie Renard. Dans les couloirs, nous retrouverons Jule Brand et Selma Bacha, qui devraient se montrer offensives. Au milieu, le double-pivot Damaris Egurrola - Lily Yohannes est encore aligné pour une grosse rencontre. Il devrait évoluer un cran derrière Melchie Dumornay, plus dans un rôle de meneuse de jeu.

Enfin, pour conduire l'attaque, c'est Marie-Antoinette Katoto qui a encore été préférée à Ada Hegerberg, comme face à Chelsea le 30 septembre (0-0). Pour l'épauler, nous aurons Vicki Becho et Salma Paralluelo sur les ailes.

La composition d'OL Lyonnes : Grohs - Brand, Sangaré, Renard, Bacha - Egurrola, Yohannes - Becho Dumornay, Paralluelo - Katoto