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Kail Boudache, nouveau joueur de l'OL
Kail Boudache, nouveau joueur de l’OL (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

OL - Nice : Kaïl Boudache va retrouver Nice, son club formateur

  • par Enzo Catolino

    • Ce dimanche à 20h45, l'Olympique lyonnais recevra l'OGC Nice au Parc OL. Pour Kaïl Boudache, cette affiche aura une saveur particulière. Arrivé cet été à l'OL, l'ailier a passé quatre années sur la Côte d'Azur, où il a découvert le monde professionnel et participé au maintien des Aiglons en Ligue 1.

    Grâce au calendrier de ce début de saison, Kaïl Boudache va pouvoir rapidement retrouver son ancien club. Recruté librement cet été à la fin de son engagement pour Nice, il a choisi de poursuivre sa carrière à l'OL en signant un contrat de cinq saisons, jusqu'en 2031. Un changement d'environnement pour le jeune ailier, qui a quitté un club dans lequel il avait franchi les dernières étapes de sa formation pour tenter une nouvelle aventure au sein du groupe de Paulo Fonseca.

    De la formation niçoise aux premiers pas en Ligue 1

    Arrivé en 2022, le natif d'Alès a gravi tous les échelons dans le club azuréen avant d'intégrer progressivement l'équipe première. La saison 2025-2026 a marqué un tournant dans son parcours. Sous les ordres de Claude Puel, il a obtenu du temps de jeu et a progressivement fait sa place parmi les professionnels. Le 5 février 2026, il s'est notamment illustré en inscrivant son premier but, contre Montpellier, en Coupe de France. Entré en jeu, il avait relancé les siens dans une rencontre finalement remportée par Nice (3-2). En Ligue 1, il a disputé 13 rencontres, avec un but. Le joueur a aussi contribué au maintien du Gym en marquant lors du barrage retour face à Saint-Étienne (4-1).

    Un nouveau chapitre à Lyon

    Malgré toute cette progression, les négociations avec Nice n'ont pas abouti à la signature d'un premier contrat professionnel. L'OL s'est alors saisi de cette occasion pour recruter un jeune joueur, mais déjà confronté aux exigences du championnat français. Pour Kaïl Boudache, ce transfert représente une nouvelle étape dans sa carrière, avec l’objectif de gagner du temps de jeu et de poursuivre son développement. Depuis son arrivée, l'ailier lyonnais enchaîne les bonnes prestations et commence à convaincre. Ce dimanche, il retrouvera le club qui lui a permis d'atteindre ses objectifs, désormais à réaliser sous la tunique lyonnaise.

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