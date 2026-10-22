Hoffenheim - OL : Tolisso et les latéraux préservés ?

Paulo Fonseca devrait procéder encore une fois à quelques rotations ce jeudi contre Hoffenheim (21 heures). Corentin Tolisso et les latéraux pourraient souffler.

Avec deux ou trois jours de récupération ? Mercredi soir, la question se posait encore de savoir dans quelles conditions de fraîcheur l'OL allait aborder le choc face à son dauphin (il est encore temps de l'écrire, donc profitons-en) parisien. Ce duel se jouera-t-il dimanche ou lundi ? Pour l'instant, ce n'est pas la question dans les rangs rhodaniens, où l'on prépare l'affiche européenne à Hoffenheim. Avec une composition assez mixte prévue a priori par Paulo Fonseca.

Si Dominik Greif, ainsi que la charnière Felix Bacher - Moussa Niakhaté, reprendront leur place, l'incertitude plane autour des latéraux. À droite, Zachary Athekame devrait laisser son poste à Clinton Mata. Quant à Abner, il est en balance avec Ruben Kluivert, car lui aussi enchaîne. Les jeunes Angel Garcia et Steve Kango, s'ils sont des recours possibles, paraissent encore un peu tendres.

Le même milieu que face à Nice ?

Au milieu, le staff pourrait reconduire le même trio que face à Nice dimanche dernier (2-1) : Tanner Tessmann, Mads Bidstrup - Noah Nartey. Autrement dit, Corentin Tolisso commencerait encore sur le banc, de quoi ménager le capitaine lyonnais qui a déjà beaucoup donné (il est celui cumulant le plus de minutes cette saison). Pour la ligne offensive, Rémi Himbert aura sa chance, accompagné par Keito Nakamura, qui voudra se rattraper après son exclusion du week-end. Quant au troisième homme, cela se jouera entre Kaïl Boudache et Ernest Nuamah.

Au cours de la rencontre, plusieurs éléments seront également gérés, a prévenu l'entraîneur de l'OL. Il ne serait donc pas surprenant, peu importe le score, de voir des changements dès la mi-temps. "Naturellement, il y aura des bouleversements avec Paris dans le viseur. Nous avons un plan de jeu, pour certains joueurs, ils disputeront un nombre de minutes ciblées afin d'être frais pour le PSG, a expliqué Paulo Fonseca. Mais on s'est aussi intéressé à la qualité d'Hoffenheim, et il nous faudra une équipe forte pour les battre."

La composition probable de l'OL : Greif - Kluivert (ou Abner), Niakhaté, Bacher, Mata - Bidstrup, Tessmann, Nartey - Nakamura, Himbert, Boudache (ou Nuamah)