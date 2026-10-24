Sans surprise, OL Lyonnes fait le boulot contre Marseille (5-0)

À quatre jours d'un troisième match de Ligue des champions contre l'Inter Milan, OL Lyonnes n'a pas eu à forcer pour se défaire de Marseille. Une victoire 5-0 avec des doublés de Melchie Dumornay et Ada Hegerberg.

Qui pourra arrêter OL Lyonnes en Première Ligue ? Après six journées, personne pour le moment et cela semble parti pour durer. Après avoir mis un premier coup sur la tête du championnat en séchant le PSG au Parc des Princes samedi dernier, les joueuses de Jonatan Giraldez n'ont laissé aucune chance à Marseille ce samedi au Parc OL. Malgré l'imminence d'un match de Ligue des champions, mercredi prochain contre l'Inter Milan, le travail domestique a été fait avec cette victoire 5-0.

Dumornay consolide sa place de meilleure buteuse

Sur le papier, l'OM et ses neuf points pris en cinq journées avaient de quoi être un poil à gratter pour les Lyonnes. Mais, comme c'est le cas depuis le début de la saison, les coéquipières de Christiane Endler attaquent leur match tambour battant et cela a permis de vite ouvrir le score. Dès la quatrième minute avec une nouvelle passe décisive de Jule Brand pour Salma Paralluelo qui a débloqué le match à bout portant. La barre de Shrader dans la foulée laissait à penser à une soirée qui allait tourner au calvaire pour les Marseillaises.

Finalement, ces dernières ont eu un sursaut d'orgueil avec quelques situations intéressantes, conclues par une claquette d'Endler sur une tête d'Elisor (15e). Si l'intention sudiste a été louable à vouloir jouer, ce fut du pain béni pour les Fenottes, malgré les sept changements au coup d'envoi. Avec un doublé, Melchie Dumornay a continué sa moisson de buts (26e, 29e) avant qu'Ada Hegerberg y aille de son penalty, cinq minutes avant la pause.

190e but en championnat pour Hegerberg

Tout n'a pas été parfait dans ce premier acte, mais même avec une équipe remaniée, OL Lyonnes reste au-dessus de tout le monde. Dans l'optique européenne mercredi, Jonatan Giraldez a profité du score fleuve pour rapidement faire des changements. Dès la 57e avec les entrées de Renard, Bacha et Benyahia, puis trois minutes plus tard avec Joseph et Becho. Dans ce deuxième acte moins léché, les occasions ont été bien pauvres dans un sens comme dans l'autre. Les approximations techniques ont empêché de produire un jeu fluide et donc des situations.

Sur un centre de Becho, Joseph a bien cru inscrire un but sur son premier ballon, mais l'arbitre a choisi de siffler une faute qui semblait plus que limite (68e). La jeune attaquante s'est malgré tout montrée décisive dans la minute qui a suivi en déviant presque involontairement un centre de Tarciane qui s'est transformé en passe pour Hegerberg. La Norvégienne ne s'est pas fait prier pour s'offrir elle aussi un doublé et ainsi devenir la cinquième meilleure buteuse de l'histoire de la Première Ligue avec 190 réalisations. On passera sur la fin de match sans vrai rythme, mais OL Lyonnes a assuré ce qu'il fallait assurer. Mais le temps jusqu'à mai et les play-offs va paraitre très long.