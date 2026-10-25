Comme tous les lundis, Tant qu'il y aura des Gones reviendra le 26 octobre, mais à 22h30. L'émission sera entièrement consacrée à PSG - OL qui se tiendra juste avant.

En voilà une situation exceptionnelle. Au lieu du choc attendu du dimanche soir, le PSG - OL se jouera lundi à 20h30. Un report d'une journée qui change un peu la donne pour l'organisation, mêle si cela permet aux Rhodaniens d'avoir 24 heures de repos supplémentaires avant de se mesurer aux champions d'Europe. Cette mesure rare permet à O&L de vous proposer un contenu un peu différent dans Tant qu'il y aura des Gones.

Retour à chaud sur PSG - OL

Comme d'habitude pour démarrer la semaine, vous aurez rendez-vous avec votre émission 100% lyonnaise. Mais au lieu de revenir sur cette affiche à 19 heures, l'équipe de TKYDG, avec Razik Brikh aux manettes, et nos consultants, dont Nicolas Puydebois, patienteront jusqu'au coup de sifflet final vers 22h30. Décalé de quelques heures, cet opus sera l'occasion de décortiquer la composition de Paulo Fonseca et des conséquences sur le terrain. On parlera aussi des cas individuels et de la prestation collective des Rodaniens dans ce duel entre les deux premiers du championnat à l'aube de la 8e journée. De quoi débriefer en profondeur quelques minutes seulement après ce sommet au Parc des Princes.

Pour tout savoir de l'actualité de l'OL, direction nos chaînes YouTube et Twitch ainsi que X ou TikTok.