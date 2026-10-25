OL - Mercato : le recrutement d'un 9 n'est pas exclu

Avec la blessure de Pavel Šulc, l'OL pourrait regarder le marché des 9 cet hiver. En tout cas, Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean ont échangé à ce sujet.

Qui sera le 9 de l'OL dans les jours et semaines à venir ? En attendant le retour en novembre de Loïs Openda, Paulo Fonseca doit plus ou moins bricoler. Lundi contre le PSG (20h30), c'est Khalis Merah qui devrait occuper ce poste. Plutôt en tant que faux avant-centre, avec des ailiers rapides à ses côtés. Le staff a des solutions pour compenser, mais elles sont toutes imparfaites à l'heure actuelle. Encore plus après l'annonce de l'absence de Pavel Šulc pour quatre mois.

Le Portugais a dressé une liste des possibilités qui s'offrent à lui. Avec une certaine fatalité sur les pépins physiques qui touchent ses footballeurs offensifs. "Je suis habitué. L'an dernier, on avait déjà eu des difficultés avec nos attaquants. À nous de nous adapter. On utilisera d'autres options avec les joueurs à disposition. Dans les purs profils offensifs, nous avons Rémi (Himbert) et Alejandro (Gomes Rodriguez) pour être 9. Khalis (Merah) peut le faire selon les caractéristiques de l'adversaire et du match. Corentin (Tolisso) et Noah (Nartey) aussi. Pour moi, ce sera plus difficile pour Julien (Duranville), estime l'entraîneur. J'espère que Loïs pourra être avec nous après la trêve internationale."

Faire progresser Himbert et Gomes Rodriguez, ou recruter ?

Les jeunes Himbert et Gomes Rodriguez pourraient avoir des opportunités. Jeudi déjà, le Français était titulaire mais a vécu une soirée délicate à Hoffenheim (3-0). On "doit le faire progresser", a insisté son coach. Le Lusitanien a également rappelé qu'il avait déjà été "en délicatesse" contre des équipes physiques lors de la préparation. Quant à l'Anglais, "il peut être une solution au vu des problèmes qu'on rencontre" reconnaît le dirigeant rhodanien.

Est-ce que les blessures vont bousculer les plans de l'OL cet hiver ? Se penchera-t-il sur une éventuelle recrue comme il l'avait fait avec Endrick en janvier 2026 ? Paulo Fonseca n'a pas écarté l'idée. "Peut-être. On en a parlé avec Matthieu (Louis-Jean, directeur du recrutement). On verra suivant la situation de Loïs et Pavel, mais ça peut être une option d'ajouter un autre attaquant" admet-il.

Avec Razik Brikh à Décines.