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Corentin Tolisso lors de Celta - OL
Corentin Tolisso lors de Celta – OL (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

OL : Corentin Tolisso reconnaît "qu'on peut être impressionné par le PSG"

  • par Gwendal Chabas

    • Absent lors du succès 2-1 au Parc des Princes l'an dernier, Corentin Tolisso devrait démarrer lundi contre le PSG. Une équipe qui laisse entrevoir peu de failles dernièrement.

    Aller au Parc des Princes sera un bon souvenir après la victoire face au PSG la saison passée (2-1)...

    Corentin Tolisso : "Nous sommes contents de ce qu'on avait produit au Parc. Je n'étais pas là, j'avais regardé la rencontre à la télévision, mais mes coéquipiers avaient fait une grosse prestation, que ce soit offensivement, défensivement et tactiquement. On avait fait de belles choses. L'état d'esprit était excellent. On sait qu'on aura des moments compliqués, qu'on courra derrière la balle, mais on est prêts à ça. Lorsqu'on aura le ballon, à la moindre occasion, il faudra être cliniques. On devra faire les efforts ensemble, et pour ça, être en capacité mentalement de répéter les courses. On aura pas le choix si on veut gagner.

    Il y a plusieurs options possibles. Après, est-ce qu'elles fonctionnent, c'est autre chose. Nous avons préparé une stratégie, et on espère qu'elle réussira. En tout cas, on donnera tout pour. Je fais confiance au coach et à sa tactique, je suis convaincu que ce sera la meilleure pour l'emporter.

    Vous êtes premiers avant cette rencontre, est-ce une motivation supplémentaire avant ce choc ?

    C'est une opportunité. Si on gagne, on restera en tête. Ça donne de la motivation en plus, un objectif supplémentaire. Être en haut du tableau, c’est positif. On a eu une défaite à Lens (2-1), mais il reste pas mal de matchs. Nous en perdrons sûrement d'autres, mais l’important, c’est la manière dont ça se passe. On a la tête sur les épaules et nous sommes très humbles. On est satisfaits et ça nous donne de la confiance, mais ce n’est que la huitième journée de Ligue 1.

    "C'est un défi pour nous de les affronter"

    Quel regard portez-vous sur le PSG vu de l'extérieur ?

    On peut être impressionné par le PSG. Ils ont battu deux des meilleures équipes d'Europe avec la manière (Manchester City et Barcelone), ce qui prouve qu'ils sont au-dessus. Ils viennent de soulever deux fois la Ligue des champions et cherchent le triplé. Ce qu'ils peuvent obtenir. C'est un défi pour nous de les affronter, c'est positif de se mesurer à ce genre d'adversaire. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Mais on ira à Paris pour obtenir quelque chose.

    Ça passera forcément par une amélioration de la qualité technique par rapport à Hoffenheim (3-0)...

    C'est mon avis, mais je pense que c'était vraiment propre à cette rencontre. On a raté des choses simples. Nous ne pourrons pas espérer faire de bons résultats si on a les mêmes lacunes. On en est conscients, donc à nous d'être plus justes et de travailler encore et encore. On se remet en question."

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