Coupe de France : l’OL sera fixé sur son adversaire le 30 novembre

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L’Olympique lyonnais connaîtra son premier adversaire en Coupe de France le lundi 30 novembre. Le tirage au sort des 32es de finale, qui marqueront l’entrée en lice des clubs de Ligue 1, aura lieu à 19 h 00 et sera diffusé sur BeIN Sports.

La Coupe de France va bientôt entrer dans une nouvelle phase. Alors que les premiers tours se poursuivent, l’Olympique lyonnais sait désormais quand il découvrira son premier adversaire dans cette édition 2026-2027. Le rendez-vous est fixé le lundi 30 novembre à 19 h 00. Le tirage au sort sera à suivre sur les antennes de BeIN Sports. Pour les Lyonnais, ce tirage marquera le début d’une nouvelle édition après avoir échoué cruellement en quarts de finale l’an dernier face à Lens (2-2, 5-4 tab). Comme les autres pensionnaires de Ligue 1, l’OL entrera directement en 32es de finale.

Un premier rendez-vous avant la trêve hivernale

Avant ce rendez-vous, la Coupe de France doit encore franchir plusieurs étapes. Le septième tour se déroule du 12 au 15 novembre, avec notamment l’entrée en lice des clubs de Ligue 2. Le huitième tour, programmé le 28 novembre, permettra ensuite de déterminer les dernières équipes qualifiées pour rejoindre l’élite. Le tirage au sort interviendra donc au lendemain de cette étape. Les affiches des 32es de finale se disputeront du 18 au 20 novembre 2026. Pour l’OL, cette rencontre constituera le dernier rendez-vous de l’année civile avant la coupure hivernale.