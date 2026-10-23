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L'entraîneur autrichien Christian Ilzer
L’entraîneur autrichien Christian Ilzer (@Hoffenheim)

Ilzer après Hoffenheim - OL (3-0) : "On a montré qu’on était les plus dominants"

  • par David Hernandez

    • Sur deux défaites en Ligue Europa, Hoffenheim a signé son premier succès contre l’OL jeudi soir (3-0). Une victoire méritée pour Christian Ilzer, le coach de la formation allemande.

    L’un a poussé une gueulante, l’autre a savouré sur la pelouse de la Rhein-Neckar-Arena. Jeudi, Paulo Fonseca et Christian Ilzer ont vécu une soirée bien différente sur leur banc. Pourtant, au coup d’envoi, c’est bien le Portugais qui partait avec le costume de favori de la rencontre entre une place de leader en Ligue 1 et deux succès en deux matchs de Ligue Europa. Cependant, la vérité d’un jour n’a pas été celle du lendemain et ce vendredi, c’est bien le coach autrichien d’Hoffenheim qui avait le sourire.

    Dans la continuité de la victoire en Bundesliga dimanche dernier, le club allemand a déjoué les pronostics et pris ses trois premiers points dans la compétition (3-0). "On a battu l’actuel leader de Ligue 1 de façon convaincante et méritée, a déclaré Ilzer en conférence de presse. On a montré qu’on était les plus dominants, les plus agressifs."

    "Toujours des enseignements à tirer, même dans les défaites"

    C’est bien tout ce qui a fait la différence avec des joueurs de l’OL sans réaction et amorphes. Avouant "être très fier de (son équipe qui a montré quelque chose sur la scène européenne", Christian Ilzer espère désormais que ces deux succès de suite vont montrer la voie à Hoffenheim. "Cela fait du bien de gagner, mais il y a toujours des enseignements à tirer, même dans les défaites." Un discours que Paulo Fonseca a peut-être tenu à ses joueurs dans le vestiaire et qu’il tiendra sûrement pour préparer le choc contre le PSG.

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