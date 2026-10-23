Battu (3-0) par Hoffenheim jeudi soir, l'OL a connu sa première déconvenue en Ligue Europa. La faute à une imprécision technique mais aussi à un manque de répondant physique. Un cocktail qui ne laissait guère de place à autre chose qu'une défaite.

Comme préparation à un choc, on a connu mieux. Si l'OL voulait faire le plein de confiance avant de se rendre au Parc des Princes dimanche ou un autre jour, il a raté sa mission. Jeudi soir, en Allemagne, la formation rhodanienne a peut-être livré son pire match de la saison. On pensait qu'il serait difficile de faire pire qu'à Lens et pourtant, le constat est bien là. L'OL a tout raté face à Hoffenheim et a presque logiquement concédé une première défaite dans cette Ligue Europa (3-0).

Après la rencontre, Paulo Fonseca a poussé une gueulante dans le vestiaire, mais le mal avait déjà été fait avec des joueurs incapables d'élever le curseur technique mais aussi physique contre l'équipe allemande. "La différence, c'est qu'ils ont fait 20 fautes et nous 6. La différence, c'est qu'ils ont gagné tous les duels. On a été très passifs défensivement. Ç'a été très facile pour eux de marquer leurs buts, ils ont mérité de gagner", détaillait le coach, un à un, les problèmes lyonnais.

"On a un match très difficile à Paris et je devais penser à ça"

Pour ce troisième rendez-vous européen, l'OL avait une belle opportunité de faire un pas vers la qualification pour les barrages. Face à une formation d'Hoffenheim dans le dur en Bundesliga et en Ligue Europa, les coéquipiers de Clinton Mata avaient tout pour se donner de l'air et bien préparer le choc contre le PSG. Il n'en a rien été. On pourra mettre ça sur le compte des nombreux changements une nouvelle fois opérés par Fonseca, mais cette excuse ne peut marcher quand on a pu voir que ce turnover avait fonctionné sur les dernières sorties. " Avec une équipe très jeune, contre une équipe très physique, ç'a été difficile. Peut-être que mon message n'est pas passé. On ne peut pas jouer tous les matches avec les mêmes joueurs, a justifié l'entraîneur portugais. Quand on joue avec cette attitude contre une équipe comme Hoffenheim, le résultat est logique."

L'OL avait peut-être déjà un peu trop la tête à Paris, tout simplement