Battu (3-0) par Hoffenheim jeudi soir, l'OL a connu sa première déconvenue en Ligue Europa. La faute à une imprécision technique mais aussi à un manque de répondant physique. Un cocktail qui ne laissait guère de place à autre chose qu'une défaite.
Comme préparation à un choc, on a connu mieux. Si l'OL voulait faire le plein de confiance avant de se rendre au Parc des Princes dimanche ou un autre jour, il a raté sa mission. Jeudi soir, en Allemagne, la formation rhodanienne a peut-être livré son pire match de la saison. On pensait qu'il serait difficile de faire pire qu'à Lens et pourtant, le constat est bien là. L'OL a tout raté face à Hoffenheim et a presque logiquement concédé une première défaite dans cette Ligue Europa (3-0).
Après la rencontre, Paulo Fonseca a poussé une gueulante dans le vestiaire, mais le mal avait déjà été fait avec des joueurs incapables d'élever le curseur technique mais aussi physique contre l'équipe allemande. "La différence, c'est qu'ils ont fait 20 fautes et nous 6. La différence, c'est qu'ils ont gagné tous les duels. On a été très passifs défensivement. Ç'a été très facile pour eux de marquer leurs buts, ils ont mérité de gagner", détaillait le coach, un à un, les problèmes lyonnais.
"On a un match très difficile à Paris et je devais penser à ça"
Pour ce troisième rendez-vous européen, l'OL avait une belle opportunité de faire un pas vers la qualification pour les barrages. Face à une formation d'Hoffenheim dans le dur en Bundesliga et en Ligue Europa, les coéquipiers de Clinton Mata avaient tout pour se donner de l'air et bien préparer le choc contre le PSG. Il n'en a rien été. On pourra mettre ça sur le compte des nombreux changements une nouvelle fois opérés par Fonseca, mais cette excuse ne peut marcher quand on a pu voir que ce turnover avait fonctionné sur les dernières sorties. " Avec une équipe très jeune, contre une équipe très physique, ç'a été difficile. Peut-être que mon message n'est pas passé. On ne peut pas jouer tous les matches avec les mêmes joueurs, a justifié l'entraîneur portugais. Quand on joue avec cette attitude contre une équipe comme Hoffenheim, le résultat est logique."
L'OL avait peut-être déjà un peu trop la tête à Paris, tout simplement
Son constat est juste .
Pour moi ils ont balancé le match , et je cible les cadres , notamment Niakhaté et Morton , incroyablement passifs , méconnaissables .
Visiblement ils avaient la tête au prochain match et ne voulaient pas se blesser .
Quant aux jeunes , ils n'ont pas le niveau tout simplement , pour jouer un match physique de niveau européen , que ce soit Nartey , Boudache , Kamara , Himbert et tous les autres ; pas un seul n'a surnagé ( si , un , Kango , mais il s'est fait découper ) .
Avec la compo en avant match pas besoin detre un grand technicien pour deviner la part d'agressivité dans le jeu lyonnais avec les jeunes Himbert, Kamara, Kango, Boudache et autre Nartey. Bien sûre je ne les blâme pas car débuter en coupe d'Europe contreune équipe reconnue pour son jeu musclé est une mission suicide pour ces jeunes joueurs.
C'est dingue ! Mais depuis que Fonseca est coach de l'OL je n'arrive pas à l'imaginer en train de secouer les joueurs à là mi-temps !
C'est peut être idiot et déplacé mais son allure constante de " chien battu " m'empêche de l'imaginer remonter et dynamiser ses joueurs ! Je cherche encore des marques d'enthousiasme, des signes de partage d'ambition, de management tout simplement...
Je me trompe sûrement !
Oui , c'est possible , ce n'est pas un coach qui va secouer ses joueurs , pousser une gueulante à la mi temps , ce n'est pas son style . Pourtant il dégoupille facilement contre les arbitres , c'est étonnant .
Pour les jeunes en effet , on ne peut pas les accabler , ils ont été envoyé au casse pipe , ils devraient d'abord faire leur gamme en championnat , dans des matchs plus abordables pour eux .
Ce sont tous des jeunes qui ont de la qualité , mais là ils ne sont pas prêts pour de tels combats .