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Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d’OL – PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Ligue 1 : la LFP s'oppose à un report de PSG - OL mais...

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • À deux jours du choc entre le PSG et l'OL, les deux clubs ne savent toujours pas quand se jouera la rencontre. La Préfecture de police a écrit à la LFP pour savoir si elle était prête à reporter le match. La Ligue a répondu par la négative, même si elle ne s'estime pas ultime décisionnaire.

    Au moment de se projeter sur le match contre le PSG jeudi soir après la défaite à Hoffenheim (3-0), Paulo Fonseca s'est bien gardé de dire "dimanche" au micro de Canal Plus. Car pour le moment, l'entraîneur de l'OL est comme toutes les parties concernées : incapable de dire si le choc de la 8e journée se jouera bien ce dimanche à 20h45 comme prévu ou s'il sera reporté. Face aux manifestations qui vont se tenir à Paris et dans toute la France samedi ainsi qu'au match de NFL au Stade de France, la Préfecture pousse pour reporter ce PSG - OL au Parc des Princes. Seulement, aucune décision n'a pour le moment été prise et tout le monde reste dans l'attente. Cependant, jeudi soir, la LFP a envoyé un vrai signal face à la prise de contact de la Préfecture de police, d'après L'Equipe.

    Un PSG - OL le 26 octobre ?

    Interrogée pour savoir si elle était prête à reporter le choc entre le dauphin et son leader dimanche soir, l'instance aurait répondu par la négative. Une position qui reste dans la lignée de celle qu'a la Ligue depuis un peu plus de vingt-quatre heures. Néanmoins, si la LFP veut que son affiche se joue bien en temps et en heures dimanche, elle ne s'opposera pas à un report. Elle a indiqué qu'elle s'en remettrait évidemment à la décision des pouvoirs publics si un arrêté préfectoral était pris en ce sens. Si cet arrêté vient à être pris dans les prochaines heures, il se pourrait bien que PSG - OL soit décalé au lundi 26 octobre, première date disponible dans le calendrier. Parisiens comme Lyonnais sont désormais suspendus à la décision.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      OctoGone - ven 23 Oct 26 à 7 h 44

      C'est qd même fou de se dire qu'on en est là.
      Ne pas pouvoir jouer un match de foot où il n'y a les supporters que d'une équipe.

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    2. Avatar
      olgoneforever - ven 23 Oct 26 à 8 h 17

      Ce qui est fou c'est qu'il y aurait des événements apparemment encore plus fous qui se passeraient à l'extérieur des stades. Et apparemment c'est fou le nombre de gens qui ne savent pas...
      Ce qui est moins fou c'est de faire en sorte que le match se joue dans de bonnes conditions de sécurité....
      Mais à l'évidence la grande LFP s'en fout!

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    3. Ercon
      Ercon - ven 23 Oct 26 à 8 h 20

      Si tu as prévu de te déplacer un Dimanche soir, rien ne dit que tu pourras le faire un Lundi soir.
      Et un bon choix puisque il devrait y avoir pas mal de joueurs du PSG à la cérémonie du ballon d'or qui aura lieu au même moment.

      Signaler

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