Les vestiaires ont tremblé comme le veut l'expression consacrée. Balayé par un Hoffenheim agressif, l'OL et Clinton Mata n'ont jamais trouvé la parade pour inverser le sens de ce match.

Hormis prendre cette claque comme un avertissement très sérieux, on ne voit pas bien quels aspects positifs l'OL pourra tirer de son déplacement calamiteux à Hoffenheim ce jeudi (3-0). Une déroute qui a provoqué la colère de Paulo Fonseca dans les vestiaires après le coup de sifflet final. Ce n'est que le troisième match de Ligue Europa, et les Lyonnais avaient remporté les deux premiers, mais cette défaite fait tache. Le capitaine en première période, Clinton Mata, en convenait.

Au micro de Canal +, le défenseur ne pouvait que constater que son équipe n'avait pas livré une prestation digne du niveau européen. Notamment dans l'engagement. "De ce qu'on a montré, ce n'était pas assez. On a manqué énormément d'agressivité, c'est ce qui a fait la différence. Après la pause, on a voulu rectifier le tir, mais on encaisse deux buts. Le score est sévère, mais on n'a pas beaucoup plus montré", confiait-il au diffuseur.

"Il faudra corriger certaines choses. On en discutera en interne"

Certes, l'Olympique lyonnais n'était pas flamboyant dans le jeu jusqu'à présent. Mais il avait au moins le mérite de montrer un peu plus de solidité. Il parvenait à compenser les manques techniques par autre chose. Sauf qu'à la PreZero Arena, il est resté impuissant. "À nous de nous focaliser sur le prochain match (contre le PSG). On n'a pas le temps pour les regrets, il faudra corriger certaines choses. On en discutera en interne", a glissé Clinton Mata.