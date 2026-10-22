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Clinton Mata (OL) contre Hoffenheim (Photo by Patrick Scheiber / Patrick Scheiber/Hasan Bratic / dpa Picture-Alliance via AFP)

Après la claque à Hoffenheim (3-0), Clinton Mata déplore un "énorme manque d'agressivité"

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Les vestiaires ont tremblé comme le veut l'expression consacrée. Balayé par un Hoffenheim agressif, l'OL et Clinton Mata n'ont jamais trouvé la parade pour inverser le sens de ce match.

    Hormis prendre cette claque comme un avertissement très sérieux, on ne voit pas bien quels aspects positifs l'OL pourra tirer de son déplacement calamiteux à Hoffenheim ce jeudi (3-0). Une déroute qui a provoqué la colère de Paulo Fonseca dans les vestiaires après le coup de sifflet final. Ce n'est que le troisième match de Ligue Europa, et les Lyonnais avaient remporté les deux premiers, mais cette défaite fait tache. Le capitaine en première période, Clinton Mata, en convenait.

    Au micro de Canal +, le défenseur ne pouvait que constater que son équipe n'avait pas livré une prestation digne du niveau européen. Notamment dans l'engagement. "De ce qu'on a montré, ce n'était pas assez. On a manqué énormément d'agressivité, c'est ce qui a fait la différence. Après la pause, on a voulu rectifier le tir, mais on encaisse deux buts. Le score est sévère, mais on n'a pas beaucoup plus montré", confiait-il au diffuseur.

    "Il faudra corriger certaines choses. On en discutera en interne"

    Certes, l'Olympique lyonnais n'était pas flamboyant dans le jeu jusqu'à présent. Mais il avait au moins le mérite de montrer un peu plus de solidité. Il parvenait à compenser les manques techniques par autre chose. Sauf qu'à la PreZero Arena, il est resté impuissant. "À nous de nous focaliser sur le prochain match (contre le PSG). On n'a pas le temps pour les regrets, il faudra corriger certaines choses. On en discutera en interne", a glissé Clinton Mata.

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    4 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - jeu 22 Oct 26 à 23 h 51

      ça m'énerve ces déclarations d'après match, punaise, ça sert à quoi, vous avez toute la 2e mi-temps pour rectifier ça 👎
      On a fait passer Hoffenheim pour le Bayern, tellement on a été nul, c'est pas faux

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    2. Avatar
      Mopi do Brasil - jeu 22 Oct 26 à 23 h 51

      Mata n'est plus que l'ombre de lui-même depuis le début de la saison. Qu'est-ce qui lui arrive ?!?

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      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - jeu 22 Oct 26 à 23 h 55

        À mon avis c'est un gros coup de fatigue, et vu son âge c'est pas sur qu'il puisse retrouver son énergie d'avant. Ça arrive même aux meilleurs.

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    3. Avatar
      brad - jeu 22 Oct 26 à 23 h 55

      Et oui mon Clinton vous avez pris une leçon d'agressivité par les allemands qui eux s'en sortent qu'avec des jaunes et une victoire à 3 points , la réalité c'est qu'il vous manque aussi du vice....
      Les parisiens ne vous donneront pas de coups , ils ont assez de blessés pour ne pas en emmagasiner d'autres , alors montrez nous autre chose dans l'envie.

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