Avec autant de déchet, difficile d'espérer mieux pour l'OL

Battu dans l'intensité physique mise par Hoffenheim, l'OL a surtout pêché techniquement dans son troisième match de Ligue Europa. Face à autant d'imprécision, difficile de livrer une prestation plus compliquée que celle observée jeudi soir en Allemagne (3-0).
C'est une soirée à vite oublier. Enfin pas vraiment parce qu'il faudra en tirer des leçons. Mais en se rendant en Allemagne, Paulo Fonseca, ses joueurs ainsi que les 600 supporters présents dans le stade ne s'imaginaient certainement pas repartir avec trois buts dans la besace et une première défaite en Ligue Europa (3-0). Face à une formation d'Hoffenheim qui galère en Bundesliga et qui avait commencé par deux défaites en Europe, l'espoir de voir l'OL sortir avec un 9 sur 9 après trois matchs était bien présent. Plus grande en a été la déception jeudi soir au moment du coup de sifflet final et de cette déroute 3-0. Un score qui peut paraitre sèvère sur le papier et qui ne l'est pas tant que ça en réalité.
67% de précision dans le dernier tier...
Les Lyonnais pourront ruminer pendant longtemps d'avoir vu l'arbitre turc tarder à sortir les cartons pour gérer un peu plus l'impact physique allemand. Néanmoins, si le jeu fut haché et que voir Tim Lemperle s'en sortir sans biscotte de son ascenseur qui a valu une fin de match et un tour à l'hôpital après seulement 25 minutes a de quoi être révoltant, de révolte, il en aurait fallu sur le terrain. Or, que ce soit dans l'impact ou dans la maîtrise technique, l'OL a été aux abonnés absents. "Techniquement, on n'a pas fait un bon match", regrettait Paulo Fonseca après le match. Certains diront dans la continuité de ce qu'on avait pu voir dimanche contre Nice en deuxième période et même une semaine auparavant face à Crystal Palace ou encore Lens.
Dans ce match qui a finalement tourné à l'avantage d'Hoffenheim, l'issue aurait pu être bien différente avec un minimum de précision technique. Seulement, c'est tout ce qui a manqué à la formation rhodanienne jeudi soir. Qu'aurait été ce match si Kaïl Boudache avait trouvé la faille à la 37e minute quand le score était encore de 0-0 ? Personne ne le saura, mais cette occasion a été symptomatique des maux lyonnais mais aussi de l'Algérien. Pas avare dans l'effort, il lui manque encore ce petit plus de lucidité qui lui permettrait de ne pas afficher zéro but et zéro passe après deux mois de compétition.
Seulement huit tirs...
Néanmoins, le numéro 26 n'est pas le plus à blâmer car il est bien l'un des seuls à avoir tenté des choses à la Rhein-Neckar-Arena. Mais si l'OL veut être une grande équipe, qui a des ambitions dans cette Ligue Europa, il faudra montrer plus, faire mieux car tout se paie cash. Entre passes ratées à deux mètres, glissades en veux-tu en-voilà, les joueurs de Paulo Fonseca sont complètement passés à côté. Que dire de cette remise de Rémi Himbert en dilettante à 30m de son but et qui a offert le second but allemand...
Les Lyonnais ont-ils pris ce match par dessus la jambe ? Les entrées rapides de Moussa Niakhaté, Tyler Morton ou encore Corentin Tolisso ont montré qu'il manquait peut-être un peu de leadership en première mi-temps. Pourtant, ce ne fut pas bien plus flamboyant durant le deuxième acte. Il a manqué de tout et comme l'a regretté Paulo Fonseca après le match, Hoffenheim "a eu la vie facile pour marquer". Ce ne fut pas le cas pour l'OL qui va devoir en tirer des conclusions.
Que dire après un tel naufrage ?
A 0-2 ils ont balancé le match ?
Fonseca , pour une fois , a été réactif et a fait rentrer les cadres dès la mi temps .
Mais le résultat fut calamiteux : moussa et tyler ont fait une entrée , comment dire ?
Les deux étaient passifs , sans agressivité , très très loin de leur niveau ?
tolisso est entré à l'heure de jeu mais dans ce marasme il n'a rien pu faire .
Dans l'équipe de départ , on a assisté à des défaillances qui ne permettaient pas de montrer une opposition correcte :
Mata , on l'a perdu , je crois que cette fois ci il est fini , et on ne peut même plus compter sur lui en remplaçant , il a été catastrophique .
Kluivert , quelle déception , fébrile , en difficulté tout le match .
Le pauvre Kango tirait bien son épingle du jeu mais est sorti rapidement sur une civière .
au milieu : comme il était à craindre , c'était très très faible .
bidstrup je m'excuse pour ceux qui l'encensent , qu'il court beaucoup etc , mais c'est nul , je ne peux pas dire autrement . Il a été transparent et n'a pas le niveau , techniquement .
Ppur moi c'est le gros flop du recrutement , et je ne m'y attendais pas avec lui . Il a couté cher et c'est un raté important de notre mercato .
Tessman et Nartey , décevants encore une fois les deux ; poussifs , sans impact .
devant , boudache a tout raté , dommage car dans le jeu il est interessant , mais pour la finition c'est pas bon du tout .
Le petit Himbert a lutté mais s'est fait manger physiquement , dure soirée , pas aidé par son milieu complètement nul hier soir du début à la fin du match .
reste Nakamura , le seul joueur de l'équipe à avoir tenu son rang , percutant , inspiré .
Il a disparu en seconde mi temps quand le bateau a coulé définitivement .
Voila pas de quoi rassurer avant le déplacement à paris , l'équipe a trop de faiblesses et la qualité de l'effectif en a pris un coup hier soir .
Les allemands ne sont pourtant pas un foudre de guerre , mais on aurait dit le bayern contre nous .
Des allemands il n'y en a d'ailleurs quasi pas un seul , c'est un assemblage de croate , kosovar , danois , turc , hollandais , il y a toutes les nationalités ... un peu comme à l'OL mais en plus physique et meilleur techniquement , un comble !
ça de vient inquiétant pour la suite et même en L1 , de savoir que les équipes adverses voient que quelques coups peuvent autant nous perturber à en perdre technique et agressivité . Est ce que le fait d'avoir mis OUT Kango cela a suffit de calmer le jeu destructeur des Allemands ? pas du tout eux sont venus avec la ferme intention de disputer un match de Coupe..
Contre Nice à 10 j'avais dis tiens on a des joueurs de caractère , la cellule ne s'était pas trompée or j'aurais du voir que les Niçois nous rentraient dedans mais sans aucune intention d'être méchants sauf que les Allemands ont rajouté en plus l'ingrédient qui fait mal le contact physique , tu es léger tu voles...
Dans ces conditions qui vont sans doute se répéter en L1 et Europa va nous falloir un sacré caractère pour encaisser des coups sans répondre , la grinta de Nicolas a encore toute sa place et certains de nos joueurs devraient en prendre graine....
On n'a pas le niveau pour des matchs ou il y a de l'intensité , de l'impact physique , ça n'est pas nouveau , la saison dernière déjà quand une équipe nous rentrait dedans , on se faisait éparpiller , façon puzzle .
Et quand tu fais rentrer un gamin comme Kamara, c'est comme l'envoyer au casse pipe , il n'a quasiment déjà jamais joué en ligue 1 auparavant.
Ensuite il y a des questions à se poser sur l'état d'esprit de l'équipe , lorsque tu vois ce qu'ils ont montré en seconde mi temps ...