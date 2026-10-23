Avec autant de déchet, difficile d'espérer mieux pour l'OL

Battu dans l'intensité physique mise par Hoffenheim, l'OL a surtout pêché techniquement dans son troisième match de Ligue Europa. Face à autant d'imprécision, difficile de livrer une prestation plus compliquée que celle observée jeudi soir en Allemagne (3-0).

C'est une soirée à vite oublier. Enfin pas vraiment parce qu'il faudra en tirer des leçons. Mais en se rendant en Allemagne, Paulo Fonseca, ses joueurs ainsi que les 600 supporters présents dans le stade ne s'imaginaient certainement pas repartir avec trois buts dans la besace et une première défaite en Ligue Europa (3-0). Face à une formation d'Hoffenheim qui galère en Bundesliga et qui avait commencé par deux défaites en Europe, l'espoir de voir l'OL sortir avec un 9 sur 9 après trois matchs était bien présent. Plus grande en a été la déception jeudi soir au moment du coup de sifflet final et de cette déroute 3-0. Un score qui peut paraitre sèvère sur le papier et qui ne l'est pas tant que ça en réalité.

67% de précision dans le dernier tier...

Les Lyonnais pourront ruminer pendant longtemps d'avoir vu l'arbitre turc tarder à sortir les cartons pour gérer un peu plus l'impact physique allemand. Néanmoins, si le jeu fut haché et que voir Tim Lemperle s'en sortir sans biscotte de son ascenseur qui a valu une fin de match et un tour à l'hôpital après seulement 25 minutes a de quoi être révoltant, de révolte, il en aurait fallu sur le terrain. Or, que ce soit dans l'impact ou dans la maîtrise technique, l'OL a été aux abonnés absents. "Techniquement, on n'a pas fait un bon match", regrettait Paulo Fonseca après le match. Certains diront dans la continuité de ce qu'on avait pu voir dimanche contre Nice en deuxième période et même une semaine auparavant face à Crystal Palace ou encore Lens.

Dans ce match qui a finalement tourné à l'avantage d'Hoffenheim, l'issue aurait pu être bien différente avec un minimum de précision technique. Seulement, c'est tout ce qui a manqué à la formation rhodanienne jeudi soir. Qu'aurait été ce match si Kaïl Boudache avait trouvé la faille à la 37e minute quand le score était encore de 0-0 ? Personne ne le saura, mais cette occasion a été symptomatique des maux lyonnais mais aussi de l'Algérien. Pas avare dans l'effort, il lui manque encore ce petit plus de lucidité qui lui permettrait de ne pas afficher zéro but et zéro passe après deux mois de compétition.

Seulement huit tirs...

Néanmoins, le numéro 26 n'est pas le plus à blâmer car il est bien l'un des seuls à avoir tenté des choses à la Rhein-Neckar-Arena. Mais si l'OL veut être une grande équipe, qui a des ambitions dans cette Ligue Europa, il faudra montrer plus, faire mieux car tout se paie cash. Entre passes ratées à deux mètres, glissades en veux-tu en-voilà, les joueurs de Paulo Fonseca sont complètement passés à côté. Que dire de cette remise de Rémi Himbert en dilettante à 30m de son but et qui a offert le second but allemand...

Les Lyonnais ont-ils pris ce match par dessus la jambe ? Les entrées rapides de Moussa Niakhaté, Tyler Morton ou encore Corentin Tolisso ont montré qu'il manquait peut-être un peu de leadership en première mi-temps. Pourtant, ce ne fut pas bien plus flamboyant durant le deuxième acte. Il a manqué de tout et comme l'a regretté Paulo Fonseca après le match, Hoffenheim "a eu la vie facile pour marquer". Ce ne fut pas le cas pour l'OL qui va devoir en tirer des conclusions.