Mercato : Louis-Jean revient sur le cas Benzema à l’OL

Dans les rumeurs mercato durant l’été, le retour de Karim Benzema à l’OL a largement fait parler. Matthieu Louis-Jean a une nouvelle fois concédé que ce n'étaient que des bruits de couloir.

Il a beau avoir bientôt 39 ans, il continue de faire parler. Sans club depuis son départ d'Al-Hilal il y a un peu plus d'un mois, Karim Benzema va-t-il prendre sa retraite ? Pour le moment, c'est plutôt silence radio que ce soit pour mettre un terme à plus de 20 ans de carrière ou au contraire la poursuivre. Quoi qu'il en soit, le futur de Benzema ne s'inscrira pas à l'OL. C'est pourtant un serpent de mer qui dure depuis des années et la situation estivale du Ballon d'Or 2022 a poussé à remettre une pièce dans la machine. Ce ne sont d'ailleurs pas les récents propos de son ancien agent Karim Djaziri qui ont calmé les choses. ""Il y a réfléchi pendant longtemps de revenir à Lyon. C'est sa ville, son équipe, son club", a-t-il expliqué sur RMC.

"C'était plus du bruit qu'une réalité"

Cette réflexion, Karim Benzema ne semble pas l'avoir eue durant l'été, malgré les bruits de couloir. Interrogé en fin de mercato, Matthieu Louis-Jean avait coupé court et en a remis une couche lundi lors de son passage sur FranceTV. "Benzema, est-ce que c’était proche ? Alors non, ce n'était pas proche de se faire, a déclaré le directeur sportif lyonnais. Bien sûr, comme vous, j’ai entendu ce qui a pu se dire sur les réseaux. Je sais qu’il y avait un souci pour sortir de son contrat en Arabie saoudite, mais non, non, c’était plus du bruit je pense qu’une réalité. Je ne pense pas qu’il y avait une faisabilité en tout cas." Privé de Loïs Openda, l'OL ne dirait certainement pas non à une solution offensive en pointe, même si Pavel Šulc semble enfin retrouver le chemin du but.