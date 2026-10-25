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Les joueurs de l’OL à l’entraînement (@O&L)

Avant PSG - OL, un groupe lyonnais pas épargné suit un dernier entraînement

  • par Gwendal Chabas

    • Pas de bouleversement ce dimanche pour l'OL. Le groupe se prépare à affronter le PSG sans cinq joueurs à l'infirmerie.

    Un PSG privé de quatre titulaires fera face à l'OL lundi soir (20h30). Mais son rival ne sera pas épargné non plus, loin de là. Ce dimanche, juste avant que Paulo Fonseca et Corentin Tolisso prennent la parole, le groupe s'est entraîné une dernière fois à Décines. Sous la grisaille, mais dans la bonne humeur, il a notamment fêté l'anniversaire de Felix Bacher (26 ans). Cinq éléments de l'effectif ont raté la petite célébration.

    Quels choix pour remplacer les blessés ?

    L'infirmerie de l'Olympique lyonnais a connu un net regain d'activité ces dernières semaines. Entre la rupture du ligament croisé de Mohamed Ouedraogo et le souci au ménisque de Pavel Šulc, les pépins s'accumulent. Loïs Openda et Nicolas Tagliafico sont également sur le flanc, même sur l'Argentin a repris la course en individuelle cette semaine. N'oublions pas le jeune Steeve Kango, forcé d'observer une période de repos après le choc subi à Hoffeinhem jeudi (3-0).

    Cinq forfaits donc pour le déplacement au Parc des Princes. On suivra avec attention les choix du staff pour les remplacer, notamment offensivement. Réponse dans quelques heures.

    Avec Razik Brikh à Décines.

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