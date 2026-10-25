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Paulo Fonseca lors de Paris FC - OL
Paulo Fonseca lors de Paris FC – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL : le paradoxe Paulo Fonseca

  • par Enzo Catolino

    • Avec 23 défaites en 81 rencontres officielles à la tête de l'Olympique lyonnais, Paulo Fonseca a perdu 28% de ses matchs avec le club rhodanien. Un ratio qui le place derrière Laurent Blanc et Hubert Fournier parmi les entraîneurs lyonnais les plus souvent battus au XXIe siècle.

    La défaite jeudi contre Hoffenheim (3-0) en Ligue Europa a alourdi les statistiques de Paulo Fonseca sur le banc lyonnais. Selon les données d'Opta, le technicien portugais a perdu 23 de ses 81 rencontres officielles dirigées avec l'OL, soit un ratio de 28%. Parmi les entraîneurs ayant dirigé au moins 20 matchs officiels du club au XXIe siècle, seuls Laurent Blanc (32%) et Hubert Fournier (29%) affichent une proportion supérieure.

    Évidemment, il est difficile de comparer les époques, les moyens et les effectifs de tous ces coachs. Cependant, le bilan du Lusitanien offre un paradoxe saisissant. Avec lui, pas d'entre-deux, puisqu'il a obtenu seulement 12 matchs nuls (15%).

    Un taux de victoires qui reste pourtant parmi les meilleurs

    Tout un contraste. Malgré ce ratio de défaites élevé, Paulo Fonseca affiche un taux de victoires d'environ 57% sur ses apparitions avec l'OL. Il se situe ainsi derrière Gérard Houllier (63,9%), Alain Perrin (63,6%) et Pierre Sage (57,1%), mais devant plusieurs dirigeants marquants comme Bruno Genesio et Paul Le Guen. Ces chiffres illustrent donc les deux facettes de son parcours à l'Olympique lyonnais.

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