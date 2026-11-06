Brest – OL : un déplacement encadré pour 250 supporters lyonnais

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Environ 250 supporters de l’Olympique lyonnais sont attendus dimanche à Brest pour assister à la rencontre. Un chiffre avancé par la préfecture dans son arrêté du 4 novembre, qui encadre la venue des supporters lyonnais.

Concernant la venue des 250 supporters lyonnais à Brest, les autorités ont ainsi prévu plusieurs restrictions pour la journée du dimanche 8 novembre. De 8 h 00 à minuit, les personnes se prévalant de la qualité de supporter de l’OL ou se comportant comme telles ne pourront pas circuler ni stationner sur la voie publique dans plusieurs périmètres définis à Brest.

Un déplacement encadré par la préfecture

L’arrêté concerne notamment les abords du stade, mais aussi plusieurs secteurs du centre-ville. L’accès aux périmètres concernés est également interdit aux personnes transportant des fumigènes, des engins pyrotechniques ou des objets susceptibles d’être utilisés comme projectiles. Pour justifier toutes ces mesures, la préfecture a tenu à s’appuyer sur des incidents survenus lors des derniers Brest-OL.

Des forces de l’ordre déjà fortement sollicitées

Enfin, la préfecture évoque un contexte particulier, avec des effectifs de police déjà mobilisés par plusieurs semaines de mouvements sociaux, ce qui pourrait expliquer le peu de supporters présents. Elle estime que les moyens disponibles ne permettent pas de garantir pleinement le maintien de l’ordre sans encadrement spécifique du déplacement lyonnais.