Ligue Europa : l’OL dans « un bon temps de passage » à mi-parcours

Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Après quatre journées de Ligue Europa, l’Olympique lyonnais compte sept points et occupe une position intéressante dans la course à la qualification. Au lendemain du match nul contre la Real Sociedad (1-1), Corentin Tolisso a dressé un premier bilan de cette phase de ligue et rappelé les ambitions lyonnaises.

Malgré le changement d’entraîneur et un contexte particulier autour du club, l’OL poursuit son parcours européen. Ce jeudi soir, sur la pelouse de la Real Sociedad, les Lyonnais ont réussi à revenir au score pour repartir avec le point du match nul. C’est un résultat qui leur permet de porter leur total à sept unités après quatre rencontres. Interrogé à l’issue de la partie, Corentin Tolisso s’est montré satisfait de cette première moitié de parcours. Le capitaine rhodanien estime notamment que son équipe a répondu présent face aux adversaires rencontrés jusqu’ici.

Sept points et trois réceptions encore au programme

Pour le milieu de terrain, le bilan comptable est encourageant. « Je pense que c’est un bon temps de passage surtout par rapport aux adversaires qu’on a affrontés« , a-t-il expliqué après la rencontre aux médias présents dont Olympique-et-Lyonnais. Il a également insisté sur la répartition des matchs déjà disputés. En effet, l’OL a joué trois de ses quatre premières rencontres à l’extérieur.

C’est une donnée importante pour la suite de la compétition, puisque les Lyonnais auront encore trois matchs à domicile lors des quatre dernières journées. Ce sera lors de la prochaine journée face à Lillestrøm, le 26 novembre, puis face à l’Union Saint-Gilloise, le 10 décembre, avant la réception du Bayer Leverkusen lors de la dernière journée, le 28 janvier 2027. C’est donc une opportunité de prendre le maximum de points devant leur public et de consolider leur position au classement.

Le top 8 dans le viseur, mais la qualification avant tout

Avec ce format de la Ligue Europa, terminer parmi les huit premiers permet de rejoindre directement les huitièmes de finale. C’est une perspective forcément très intéressante pour l’OL, qui souhaite éviter le passage par les barrages. Corentin Tolisso ne cache d’ailleurs pas cette ambition, tout en rappelant la priorité du groupe.

« Bien sûr que si on peut se qualifier dans les huit premiers, c’est toujours mieux, mais l’objectif reste de se qualifier et d’aller au tour suivant« , a déclaré le capitaine. Avec sept points déjà engrangés et trois réceptions encore à disputer, l’OL dispose d’une situation intéressante pour jouer les huit premières places. Il reste désormais à transformer l’essai pour se rendre la tâche plus simple et ainsi se qualifier directement pour les huitièmes de finale.

Avec David Hernandez à Saint-Sébastien.