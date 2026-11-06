L’OL a enfin réussi à faire ce qu’il n’arrivait pas sous Fonseca

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En obtenant le match nul (1-1) sur la pelouse de la Real Sociedad, jeudi soir, en Ligue Europa, l’Olympique lyonnais a mis fin à une mauvaise habitude. Menés au score à l’extérieur, les Lyonnais ont réussi à revenir dans la rencontre à onze contre onze. Une performance qu’ils n’avaient jamais réalisée sous Paulo Fonseca.

L’après-Fonseca commence avec une première statistique intéressante pour l’OL. Pour sa première sur le banc lyonnais dans ce nouvel intérim, Jorge Maciel a vu ses joueurs ramener un point de Saint-Sébastien. C’est un résultat qui n’avait pourtant rien de quelque chose d’acquis après une première période compliquée. Bousculés par la Real Sociedad, les Rhodaniens ont fini par céder à la 28e minute sur une réalisation d’Orri Óskarsson. Mais cette fois-ci, ils ont trouvé les ressources pour revenir au score.

Une réaction impossible sous Paulo Fonseca

Cette réaction constitue une grande nouveauté dans les statistiques lyonnaises. En effet, l’OL n’avait jamais réussi à obtenir un résultat à l’extérieur en compétition officielle après avoir été mené au score à onze contre onze sous les ordres de Paulo Fonseca. Face à la Real Sociedad, les Lyonnais ont donc réussi à inverser cette tendance. Après avoir encaissé le premier but, ils n’ont pas laissé la rencontre leur échapper définitivement. Il a fallu attendre le retour des vestiaires pour voir la formation lyonnaise retrouver des couleurs. À la 54e minute, Corentin Tolisso a remis les deux équipes à égalité et a permis à l’OL de repartir avec le point du nul.

Maciel lance son intérim du bon pied

Si l’OL n’a finalement pas réussi à repartir avec les trois points, ce match nul représente un résultat intéressant dans le contexte particulier que traverse le club. Après le départ de Paulo Fonseca, le groupe devait rapidement se remobiliser pour répondre présent sur la scène européenne. Avant un nouveau déplacement à Brest, le troisième de Ligue 1 a au moins montré qu’il était capable de réagir lorsqu’il se retrouvait mené au score.