Tanner Tessmann décisif par la passe, une première pour lui à l’OL

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Il aura fallu attendre sa 92e apparition sous le maillot lyonnais pour voir Tanner Tessmann délivrer sa première passe décisive avec l’OL. Ce jeudi soir, lors du déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad (1-1), le milieu américain a parfaitement servi Corentin Tolisso pour permettre aux siens de revenir au score.

Il y a une première à tout et pour le monde. Ce jeudi soir, l’OL se déplaçait sur la pelouse de la Real Sociedad, à l’occasion de la 4e journée de Ligue Europa. D’abord menés, les Lyonnais ont su se faire violence. Grâce à Corentin Tolisso et Tanner Tessmann, ils ont pu accrocher le point du match nul.

À la 54e minute, Tanner Tessmann adresse un ballon dans la surface espagnole pour son capitaine. Ce dernier l’exploite parfaitement en contrôlant de la poitrine avant d’enchaîner avec une volée du gauche. L’enchaînement est parfait et trompe le gardien adverse. Si Corentin Tolisso est habitué de ses situations, pour Tanner Tessmann, sa passe décisive est une première pour lui à l’OL.

Une première après presque 100 matchs

Cette offrande pour son capitaine représente une étape symbolique pour l’Américain. Arrivé à Lyon à l’été 2024, Tanner Tessmann n’avait jamais été directement à l’origine d’un but lyonnais. Après 92 apparitions, il ouvre enfin son compteur. Sous le maillot de l’OL, il compte désormais quatre buts et une passe décisive.