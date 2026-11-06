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Initialement programmée le samedi, la rencontre entre la réserve de l’OL et Mâcon 71 se disputera finalement le dimanche 8 novembre. C’est un changement de calendrier lié au match de rugby France-Fidji au Parc OL.

Le programme de la réserve de l’OL sera légèrement modifié ce week-end. Ce samedi 7 novembre, le Parc OL accueillera le XV de France pour son opposition face aux Fidji. Une rencontre internationale qui entraînera quelques ajustements dans l’organisation du week-end lyonnais, notamment pour l’équipe réserve.

La réserve jouera finalement dimanche

Initialement prévue le samedi 7 novembre, la confrontation entre la réserve de l’OL et Mâcon 71, club où notre consultant Nicolas Puydebois fait office d’adjoint. Ce match comptant pour la septième journée de National 2, a été décalé au dimanche 8 novembre. Le coup d’envoi sera donné à 15 h 00 au centre d’entraînement de Décines. Les joueurs de Gueïda Fofana retrouveront ainsi les terrains le lendemain de la rencontre internationale de rugby.

Ils affronteront une formation mâconnaise que certains joueurs de l’équipe connaissent bien. En effet, lors de la préparation estivale, l’équipe première de l’OL avait affronté Mâcon 71 sur un premier match de reprise au GOLTC. Les Lyonnais s’étaient alors imposés (5-2) grâce notamment à un triplé de Rémi Himbert, qui pourrait être de la partie dimanche sauf si Jorge Maciel décide de le convoquer pour le déplacement à Brest.