Les Brestois pas tout à fait au complet face à l’OL

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Quasiment au complet, Brest fera néanmoins sans deux éléments importants contre l’OL dimanche. Notamment son capitaine Brendan Chardonnet.

L’OL rêverait d’avoir une infirmerie aussi peu remplie que celle du Stade Brestois. Son futur adversaire (dimanche 17h15) ne sera pas au complet pour le match de la 10e journée de Ligue 1, mais il n’en sera pas très loin. Après le succès à Lorient lundi (0-2), l’entraîneur finistérien Julien Lachuer n’a pas de nouveau blessé à signaler. Mais pas de retour non plus pour Brendan Chardonnet et Raphaël Le Guen.

Les deux défenseurs centraux manquent tout de même à leur équipe. Elle devrait aligner la paire Lucas Tousart – Gautier Lloris face aux Lyonnais. Une charnière qui a prouvé qu’elle pouvait exister à ce niveau, même sans le capitaine historique de Brest. Touché au mollet, il pourrait revenir au plus tôt fin novembre. Il a retouché récemment le ballon.

Chardonnet n’a pas encore joué en 2026-2027

Son jeune compère souffre d’une fracture du péroné. Il est sur le flanc depuis la mi-septembre alors qu’il était titulaire sur le début de saison. Brendan Chardonnet, lui, n’a pas encore lancé son exercice 2026-2027.

Du côté lyonnais, et avant la conférence de presse de Jorge Maciel ce samedi en début d’après-midi, on connait déjà quatre absents. Mohamed Ouedraogo, Tyler Morton, Pavel Šulc et Loïs Openda sont indisponibles. Et il faudra éclaircir la situation au sujet de Moussa Niakhaté et Ernest Nuamah, dont on attend des nouvelles. Ils effectueront un test durant l’ultime séance d’entraînement pour savoir s’ils sont aptes.