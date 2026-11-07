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Grâce à sa large victoire sur la pelouse de Villareal (6-0), mardi, le Paris Saint-Germain a égalé une marque détenue jusqu’ici par l’Olympique lyonnais. Les deux clubs français comptent désormais 14 matchs consécutifs sans défaite dans le temps réglementaire en Ligue des champions.

L’OL n’est pas le seul club français à avoir marqué l’histoire de la Ligue des champions. Entre décembre 2004 et mars 2006, les Lyonnais avaient enchaîné 14 rencontres européennes sans connaître la défaite dans le temps réglementaire. C’était une performance qui constituait alors un record pour une équipe française dans la compétition. Vingt ans plus tard, grâce à son terrible succès contre Villareal (6-0), le Paris Saint-Germain vient de rejoindre l’Olympique lyonnais.

Le PSG rejoint l’OL après une démonstration face à Villareal

La série parisienne avait débuté le 28 janvier dernier, avec un match nul contre Newcastle (1-1), après une dernière défaite sur la pelouse du Sporting (2-1). Depuis, les hommes de Luis Enrique ont enchaîné les performances de très haut niveau. Ils ont d’abord éliminé Monaco (3-2, 2-2) puis Chelsea (5-2, 3-0) et Liverpool (2-0, 2-0), avant de prendre le dessus sur le Bayern Munich (5-4, 1-1). Même la finale remportée contre Arsenal aux tirs au but (1-1, 4-3) entre dans ce décompte. Depuis le début de la nouvelle édition, les Parisiens ont poursuivi leur série face au Slovan Bratislava (6-1), Manchester City (4-2), au FC Barcelone (4-2) et donc à Villareal (6-0).

L’OL avait marqué les esprits entre 2004 et 2006

Du côté lyonnais, cette série historique avait début après une défaite à Manchester United (2-1), le 8 décembre 2004. Les joueurs de Paul Le Guen avaient ensuite largement dominé le Sparta Prague (5-0), avant de réaliser un parcours remarquable en huitièmes et en quarts de finale. Le Werder Brême avait notamment subi deux lourdes défaites face à l’OL (3-0, 7-2). La saison suivante, l’OL avait confirmé sa domination européenne. Vainqueur du Real Madrid (3-0) dès la phase de groupes, le club rhodanien avait ensuite écarté le PSV Eindhoven en huitièmes de finale (1-0, 4-0). La série s’était poursuivie jusqu’en quart de finale aller contre l’AC Milan (0-0), le 29 mars 2006.

Néanmoins, malgré cette régularité exceptionnelle, les Lyonnais n’avaient jamais réussi à atteindre la finale de la compétition sur cette période. En 2005, ils avaient été éliminés par le PSV Eindhoven aux tirs au but, après deux matchs nuls (1-1). Un an plus tard, c’est finalement l’AC Milan qui avait mis un terme à leur aventure européenne au stade des quarts de finale. Aujourd’hui, le PSG a rejoint l’OL dans l’histoire du football français. Les Parisiens auront l’occasion de faire mieux en poursuivant leur série d’invincibilité lors de la prochaine journée. Ce sera face à l’AS Roma, le 25 novembre.