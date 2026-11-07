RC Lens – OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV

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OL Lyonnes se déplace sur la pelouse du RC Lens ce samedi 7 novembre pour la 8e journée de Première Ligue. Toujours invaincues en championnat, les joueuses de Jonatan Giráldez veulent poursuivre leur série avant un calendrier particulièrement dense.

Avant-match

Après leur victoire face à Montpellier (5-2), les Lyonnaises retrouvent le championnat avec un déplacement sur la pelouse de l’avant-dernier du championnat. Leaders de Première Ligue, les coéquipières de Wendie Renard réalisent un début de saison excellent et se doivent de conserver leur avance en tête.

En face, le RC Lens se bat toujours pour son maintien et cherche à s’installer dans le championnat. Les Sang et Or restent notamment sur un match nul face à Fleury (1-1). Face à la meilleure équipe du championnat, elles auront fort à faire pour contrarier les Lyonnaises.

À quelle heure se joue RC Lens – OL Lyonnes ?

Le duel entre le RC Lens et OL Lyonnes se disputera ce samedi 7 novembre à 18 h 00. Les deux équipes s’affronteront dans le cadre de la huitième journée de Première Ligue. La rencontre sera arbitrée par Morgane Chignard. Elle sera accompagnée de ses assistantes Valérie Todeschini et Sarah Degage, tandis que Mila Texeira aura le rôle d’arbitre remplaçant. Du côté de la vidéo, Elisa Daupeux et Margaux Dru auront la charge de revisionner les actions litigieuses.

Sur quelle chaîne voir RC Lens – OL Lyonnes ?

Le match entre le RC Lens et OL Lyonnes sera diffusé gratuitement sur la chaîne YouTube officielle de la Première Ligue. Aucune excuse donc pour ne pas suivre la rencontre.