OL Académie : un programme chargé ce week-end

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Après un week-end de reprise marqué par trois rencontres pour les équipes masculines, l’académie de l’OL retrouvera un rythme complet avec le retour des matchs pour les féminines.

Les joueurs et joueuses lyonnais auront donc plusieurs rendez-vous à suivre, avec cinq rencontres au programme pour les équipes engagées dans les championnats nationaux. La réserve masculine tentera de confirmer son dernier succès, tandis que les autres chercheront à repartir de l’avant.

La réserve reçoit Mâcon

Après sa victoire contre l’ASPTT Dijon (3-0), la réserve de l’OL retrouvera son public. Les joueurs de Gueïda Fofana accueilleront Mâcon 71 ce dimanche 8 novembre à 15 h 00 pour la septième journée de championnat. C’est un nouveau rendez-vous important pour les Lyonnais qui doivent absolument enchaîner à domicile pour démarrer une bonne dynamique et confirmer leur succès en Bourgogne.

Les U17 en déplacement à Grenoble

Quant à eux, les U17 de Florent Balmont se déplaceront en Isère. Ils affronteront Grenoble Foot 38 ce dimanche 8 novembre à 14 h 30, dans le cadre de la dixième journée du championnat national U17. Les jeunes Lyonnais tenteront de ramener un résultat positif de ce déplacement après leur large succès la semaine dernière contre l’AS Strasbourg (3-0).

Les U19 accueillent Dijon

De leur côté, les U19 de Karim Bounouara retrouvent leurs terrain. Ils recevront Dijon ce dimanche à 14 h 30, pour la dixième journée de championnat national U19. Après leur défaite à Strasbourg la semaine dernière, ils ont l’occasion de rebondir immédiatement à domicile.

Les jeunes Fenottes retrouvent la compétition

Après la longue pause, les U19 d’OL Lyonnes se déplaceront sur la pelouse de Fleury. La rencontre est également programmée ce dimanche à 14 h 30. Les joueuses de Mathis Duranty-Soubiran retrouveront ainsi le championnat après leur dernière victoire face à Dijon (6-0).

Quant à elle, la réserve féminine sera également sur les terrains. Les joueuses d’OL Lyonnes accueilleront Clermont, leader du championnat ce dimanche à 13 h 00. Après leur large succès face à Bordeaux, elles tenteront de poursuivre leur belle dynamique à domicile.

Le programme de l’Académie ce week-end

OL 2 – Mâcon 71 : dimanche 8 novembre à 15 h 00 (National 2)

Grenoble Foot 38 U17 – OL U17 : dimanche 8 novembre à 14 h 30 (Championnat national U17)

OL U19 – Dijon FCO U19 : dimanche 8 novembre à 14 h 30 (Championnat national U19)

FC Fleury 91 U19 féminines – OL Lyonnes U19 : dimanche 8 novembre à 14 h 30 (Championnat national U19 féminin)

OL Lyonnes 2 – Clermont Foot 63 : dimanche 8 novembre à 13 h 00 (Division 3 féminine)