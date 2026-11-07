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Paralluelo et Chawinga dans le 11... Suivez Lens - OL Lyonnes en direct
Salma Paralluelo lors de PSG – OL Lyonnes (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Paralluelo et Chawinga dans le 11… Suivez Lens – OL Lyonnes en direct

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8e journée de Première Ligue ce samedi pour OL Lyonnes. Rendez-vous à Lens, avec Salma Paralluelo et Tabitha Chawinga dans le 11. Un match à suivre en direct et disponible en clair.

Après avoir eu quelques frayeurs à Montpellier la semaine dernière, OL Lyonnes sera scruté de près ce samedi à Lens (18 heures). Certes, les joueuses de Jonatan Giráldez ont gagné 5-2 dans l’Hérault, mais pendant 45 minutes, avant que les entrantes ne fassent la différence, elles ont été plus que gênées par les Montpelliéraines (1-0 à la pause).

Chez l’avant-dernier de Première Ligue, les Rhodaniennes n’auront pas d’excuse. Surtout que la Ligue des champions revient bientôt avec un duel contre la Juventus Turin mercredi. Il faudra donc se montrer plus que sérieux, même contre un adversaire qui n’a, sur le papier, pas les armes pour résister aux Lyonnaises.

Engen, seule à enchaîner une nouvelle titularisation

Par rapport au duel précédent, seule Ingrid Engen enchaîne dans le 11. Pour le reste, on retrouve une composition presque type. Dans les cages par exemple, avec Mala Grohs. Devant, nous aurons le trio Salma Paralluelo-Marie-Antoinette KatotoTabitha Chawinga. Au milieu, Melchie Dumornay, la pièce maîtresse, est également lancée d’entrée de jeu.

Le 11 d’OL Lyonnes à Lens : Grohs – Lawrence, Tarciane, Engen, Brand – Yohannes, Damaris, Dumornay – Paralluelo, Katoto, Chawinga

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5 réponses

  1. dede74
    dede74

    De quoi faire un carton ! avec une telle attaque, n’en doutons pas.

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      undeuxtrois

      Sans trop de soucis, oui.

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  2. Avatar
    undeuxtrois

    Je commence à ne plus rien comprendre aux compositions d’équipe de Giraldez ! Retour du 433 dans lequel on n’a pas su évoluer la semaine passée (et alors que Lens devrait faire pareil que Montpellier). Un « étalonnage » des temps de jeu, Katoto ayant un peu moins joué qu’Ada, Chawinga ayant beaucoup moins joué que d’autres, etc ? Je m’attendais à voir Ada/Becho titulaires. A voir le 11 contre la Juve (qui jouera assurément à 5 derrière).

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    1. Dede Passion 69
      Dede Passion 69

      Celles qui seront remplacées très tôt seront probablement titulaires contre la Juve.
      Peut être même à la mi-temps.
      On le saura très vite…

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  3. Dede Passion 69
    Dede Passion 69

    Merci O&L !
    Cela m’évitera de chercher des trucs et des machins trop compliqués pour moi ! 😜

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