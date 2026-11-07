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8e journée de Première Ligue ce samedi pour OL Lyonnes. Rendez-vous à Lens, avec Salma Paralluelo et Tabitha Chawinga dans le 11. Un match à suivre en direct et disponible en clair.

Après avoir eu quelques frayeurs à Montpellier la semaine dernière, OL Lyonnes sera scruté de près ce samedi à Lens (18 heures). Certes, les joueuses de Jonatan Giráldez ont gagné 5-2 dans l’Hérault, mais pendant 45 minutes, avant que les entrantes ne fassent la différence, elles ont été plus que gênées par les Montpelliéraines (1-0 à la pause).

Chez l’avant-dernier de Première Ligue, les Rhodaniennes n’auront pas d’excuse. Surtout que la Ligue des champions revient bientôt avec un duel contre la Juventus Turin mercredi. Il faudra donc se montrer plus que sérieux, même contre un adversaire qui n’a, sur le papier, pas les armes pour résister aux Lyonnaises.

Engen, seule à enchaîner une nouvelle titularisation

Par rapport au duel précédent, seule Ingrid Engen enchaîne dans le 11. Pour le reste, on retrouve une composition presque type. Dans les cages par exemple, avec Mala Grohs. Devant, nous aurons le trio Salma Paralluelo-Marie-Antoinette Katoto–Tabitha Chawinga. Au milieu, Melchie Dumornay, la pièce maîtresse, est également lancée d’entrée de jeu.

Le 11 d’OL Lyonnes à Lens : Grohs – Lawrence, Tarciane, Engen, Brand – Yohannes, Damaris, Dumornay – Paralluelo, Katoto, Chawinga