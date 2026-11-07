Brest – OL : Niakhaté et Nuamah de retour, Hamdani sort du groupe

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Comme attendu, Moussa Niakhaté et Ernest Nuamah reviennent dans le groupe pour Brest – OL dimanche (17h15). Adil Hamdani paie ces retours.

Jorge Maciel avait levé le suspense dès ce samedi midi lors de sa conférence de presse. L’entraîneur intérimaire de l’OL avait annoncé que Moussa Niakhaté et Ernest Nuamah seraient disponibles pour le déplacement à Brest. Deux retours importants avant la rencontre de dimanche comptant pour la 10e journée de Ligue 1 (17h15). Une très bonne chose pour les Rhodaniens qui ne sont pas épargnés par les blessures.

Six joueurs à l’infirmerie pour l’OL

La liste comprend Mohamed Ouedraogo (rupture des ligaments croisés), Steeve Kango (commotion), Tyler Morton (pubalgie), Loïs Openda (fissure du péroné droit), Pavel Sulc (lésion du ménisque du genou droit) et Rémi Himbert (malade). Pouvoir compter sur le solide défenseur et sur le meilleur buteur de l’équipe est donc positif, eux qui avaient manqué le voyage sur la pelouse de la Real Sociedad jeudi (1-1).

Le staff a choisi de se laisser à Lyon deux jeunes pour compenser la sélection du Sénégalais et du Ghanéen. Tiago Gonçalves et Adil Hamadani font les frais de cette concurrence. Noham Kamara et Alejandro Gomes Rodriguez, eux, sont encore là.

Le groupe de l’OL : Greif, Bengui, Descamps – Tagliafico, Athekame, Abner, Bacher, Kluivert, Mata, Niakhaté, Kamara – Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Merah, Nartey – Nakamura, Duranville, Boudache, Rodriguez, Nuamah