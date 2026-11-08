L’OL prolonge son partenariat avec le Chambéry Savoie Football

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L’Olympique lyonnais poursuit son travail de proximité avec les clubs amateurs voisins. Le Chambéry Savoie Football a renouvelé sa convention de partenariat avec le club rhodanien, une collaboration qui dure depuis plus de quinze ans.

Plus les jours passent et plus l’OL continue de développer son réseau de clubs partenaires. Le Chambéry Savoie Football a officialisé le renouvellement de son accord avec l’Olympique lyonnais. Pour l’occasion, une délégation savoyarde s’est rendue dans les locaux de l’OL afin de signer cette nouvelle convention. Ce partenariat repose principalement sur la formation et l’accompagnement des jeunes joueurs. Il doit également permettre aux éducateurs chambériens d’échanger avec leurs homologues lyonnais, notamment pour partager leurs méthodes de travail et renforcer leurs compétences.

Plusieurs passerelles entre Chambéry et l’OL

La convention prévoit également plusieurs dispositifs pour rapprocher les deux structures. Les meilleurs jeunes du Chambéry Savoie Football pourront notamment bénéficier de journées d’intégration et de détection au sein de l’Olympique lyonnais. Des stages permettront aux licenciés chambériens de découvrir le fonctionnement du centre de formation rhodanien. Les jeunes pourront assister à des rencontres de l’OL en Ligue 1 et d’OL Lyonnes en Première Ligue.

Un réseau régional qui tient à cœur à l’OL

Avec plusieurs renouvellements effectués ces dernières semaines, l’OL confirme sa volonté de conserver des liens étroits avec les clubs amateurs de son territoire. Pour le Chambéry Savoie Football, cette collaboration de plus de quinze ans représente une opportunité supplémentaire pour encadrer ses jeunes licenciés et leur offrir de nouvelles perspectives.