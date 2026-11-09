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Après avoir montré une belle réaction face à la Real Sociedad jeudi dernier, l’OL a terminé l’intérim de Jorge Maciel sur une défaite à Brest. Trop scolaires, les Lyonnais n’ont jamais inquiété leurs adversaires, mais Moussa Niakhaté ne voulait pas mettre ça sur le compte du changement d’entraîneur.

Ils seront nombreux à apprendre la nouvelle depuis l’étranger. Avec la trêve internationale qui débute ce lundi, plusieurs joueurs de l’OL ont pris la direction de leur pays pour jouer en sélection. C’est donc de loin qu’ils découvriront le nom de leur nouvel entraîneur pour les mois à venir. Toutefois, il n’y aura pas trop de surprises puisque l’heureux élu doit être Carlos Vicens et que le vestiaire a déjà été mis au courant.

« On s’adapte à toutes les situations »

La pression sera déjà un peu sur les épaules du technicien espagnol qui n’aura que peu de temps pour découvrir son groupe malgré la trêve internationale. Et ce n’est pas la défaite à Brest (2-0) qui a arrangé les choses au moment de se projeter sur Lille et Monaco dans deux semaines. Les turbulences vécues ces derniers jours avec le départ de Paulo Fonseca peuvent-elles expliquer le non-match vécu à Brest ? Moussa Niakhaté a réfuté cette idée. « On s’adapte à toutes les situations, aujourd’hui on traverse un revirement, mais c’est comme ça. On avait fait un match encourageant jeudi, et ce (dimanche) soir je ne vais pas dire que ça nous déstabilise, sinon je ne suis pas sérieux… »