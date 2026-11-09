Avec sa défaite, l’OL sort du podium et voit le peloton se resserrer

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Au moment de basculer sur la trêve internationale, l’OL a fini sur une mauvaise note avec le revers à Brest (2-0). Cette troisième défaite de la saison en Ligue 1 pousse les coéquipiers de Corentin Tolisso hors du podium à la 5e place. Et surtout, le peloton se resserre derrière avec Lorient, dixième à seulement deux longueurs.

Dans les jours compliqués que l’OL vient de vivre, finir sur une bonne note avant la trêve internationale n’aurait pas été de refus. Cela aurait d’ailleurs permis d’appréhender un peu mieux le retour à la compétition dans deux semaines du côté de Lille, avant de recevoir Monaco. Deux chocs contre deux concurrents directs qui mettent déjà un peu de pression à Carlos Vicens alors que ce dernier n’a toujours pas officiellement pris ses fonctions. Cependant, le revers à Brest dimanche (2-0) ne fait clairement pas les affaires lyonnaises et de son très probable futur coach.

Lille et Monaco, déjà des matchs sous haute tension

Hormis Monaco et Rennes, toutes les équipes du top 10 de la Ligue 1 ont gagné dans cette 10e journée. Cela a des conséquences au classement puisque Corentin Tolisso et ses coéquipiers sont à présent cinquièmes avec 17 unités et viennent de voir le Paris FC (20) l’OM (18) les doubler. Mais, en plus de regarder en haut, il faut aussi regarder derrière car tout se resserre. Le championnat n’en est presque qu’à son tiers, cependant, Lorient n’est qu’à deux longueurs de l’OL et pointe pourtant à la 10e place. Avec le programme qui attend les Lyonnais sur les prochaines semaines, attention à ne pas trop déraper non plus…