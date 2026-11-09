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À la recherche d’un nouvel entraîneur suite au départ surprise de Paulo Fonseca, l’OL va miser sur Carlos Vicens. Libre depuis la fin de son aventure à Braga il y a trois semaines, l’Espagnol a-t-il le profil qui correspond au vestiaire lyonnais ?

C’est un secret de polichinelle depuis quelques jours déjà, mais il manque encore l’officialisation. Suite au départ surprise de Paulo Fonseca vers le Sporting Portugal, l’OL va miser sur un entraîneur qui a également connu le championnat portugais, et ce jusqu’à quelques semaines en arrière. À 43 ans, Carlos Vicens va devenir le nouvel entraîneur de la formation rhodanienne, et ce choix peut soulever quelques questions. D’abord son limogeage de Braga le 20 octobre dernier, mais aussi sa relative inexpérience comme numéro 1 avec seulement un club dans ce rôle.

Néanmoins, à côté de ça, Vicens a pu apprendre auprès de l’un des meilleurs coachs de l’histoire, Pep Guardiola, et si son aventure à Braga s’est mal finie, l’Espagnol a quand même réussi à atteindre une demi-finale de Ligue Europa la saison passée. De plus, c’est plutôt un technicien qui aime faire confiance aux jeunes dans son 3-4-3. Un système vraiment adapté à l’OL ?

OL : Carlos Vicens, un bon choix pour l’après-Fonseca ? Oui

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