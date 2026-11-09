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L'OL a dû faire avec un Nuamah limité face à Brest
Ernest Nuamah (OL) (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

L’OL a dû faire avec un Nuamah limité face à Brest

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Forfait face à la Real Sociedad, Ernest Nuamah a fait son retour dans le groupe de l’OL face à Brest (2-0). Néanmoins, le Ghanéen n’avait pas retrouvé 100% de ses capacités et le staff lyonnais a donc dû le gérer.

Sa prestation face à Angers avait donné un goût de « reviens-y ». Face au SCO et pour sa dernière sur le banc, Paulo Fonseca avait tenté Ernest Nuamah comme avant-centre face à la cascade de blessures offensives. Un pari plutôt gagnant avec un but du Ghanéen et surtout un peu plus de mouvements sur le front de l’attaque. Malheureusement, cette option n’a pas pu trouver de continuité dans cette semaine de troubles à l’OL puisque Nuamah a dû déclarer forfait pour le déplacement à la Real Sociedad. En délicatesse musculaire, l’ailier n’avait pas fait le voyage en Espagne, avec l’espoir de revenir à Brest, dimanche.

« Limité à 20 minutes »

Ce fut le cas car, comme Moussa Niakhaté également forfait en Ligue Europa, le Black Star a fait le déplacement en Bretagne. Mais au contraire du Sénégalais, Ernest Nuamah a débuté sur le banc. Un choix contraint pour Jorge Maciel, comme il l’a concédé en conférence de presse auprès de nos confrères présents. « Il était disponible avec un temps de jeu limité à 20 minutes, qu’on a poussé à 25-30. Il n’a pu apporter, car l’équipe n’était pas stable comme en première. »

Pourtant, face à la domination stérile de l’OL sur la pelouse bretonne, les appels dans la profondeur ou le jeu observé face à Angers de Nuamah n’auraient pas été de trop. Encore aurait-il fallu que le physique soit au rendez-vous… Ce qui n’est pas le cas entre Rhône et Saône ces derniers temps.

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9 réponses

  1. JUNi DU 36
    JUNi DU 36

    On ne compte plus les avant-centre fragile qui passent à l’ol. Il existe pas quelque part un Lacazette ou un Benzema ? Un mec qui tient la route techniquement, physiquement et avec une hygiène de vie exemplaire…

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  2. Juni38
    Juni38

    je viens d’étudier les deux compos de l’om de la semaine passée .
    A leverkussen puis à lens , ils gagnent les deux matchs , prennent un seul but et génésio n’a changé que deux ou trois joueurs , c’était la même ossature .
    Comment font ils pendant que l’OL cafouille un football avec un état d’esprit qui laisse beaucoup à désirer hier … ?
    Je crois connaitre la réponse et elle vient du banc de touche …
    Il y a un autre petit détail : eux ils ont un vrai bon avant centre , et il s’appelle Amine Gouiri , vous vous souvenez , le joueur qui n’avait pas le niveau pour jouer à l’OL et était barré par les starlettes locales …

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    1. Avatar
      olgoneforever

      Salut Juni du 38. …Tu as vu bien vu les deux.
      matchs des sardines contre Leverkusen et Lens?

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      1. Juni38
        Juni38

        Comme je l’ai commenté j’ai analysé les compositions de ces deux matchs et les deux résultats finaux .
        Je ne peux pas parler du contenu je n’ai jamais regardé l’OM depuis cent ans.

  3. Avatar
    olgoneforever

    Parce qu’il n’y avait que Nuamah qui était limité contre Brest ?
    Sérieux… Qui a vu cette purge?
    Pour rappel: pour voir tous les matchs de notre club bien aimé : il faut aller au Groupama ou/et être abonné à Ligue 1+, à Canal, à Canal +sports voir à OLPlay…

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  4. Tongariro
    Tongariro

    HS sportivo-politique – « Teddy Riner a PERDU son procès contre le fisc devant la cour administrative d’appel de Versailles, dans une affaire liée à l’utilisation personnelle de plusieurs voitures de luxe, dont une Ferrari, une Rolls-Royce et une Bentley, aux frais d’une société lui appartenant. La justice retient une « intention délibérée » de « minorer l’impôt », pour des avantages évalués à 289.000€. (L’Équipe) »

    La légende du sport français mais très macroniste Teddy Riner a attendu d’être condamné pour fraude fiscale pour se lancer à la présidentielle.
    Franchement, on ne peut que saluer cette manière avec laquelle un sportif a si vite intégré tous les codes d’escrocs du milieu politique français avant de présenter sa candidature.

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    1. Avatar
      olgoneforever

      Monsieur Riro … donc si je comprends bien ce champion de judo ne sera pas le prochain coach de l’OL ?
      A la fois il a qu’à se présenter pour la présidence française vu le niveau du titulaire…Après vu votre ouverture d’esprit pourquoi pas vous ? …

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  5. Avatar
    stylo

    En ce moment, j’ai l’impression qu’on part à la bataille avec des fléchettes en plastique. Pas de buteur, des ailiers qui manient bien le ballon mais qui n’éliminent pas leur adversaire. Je regarde les matchs en me demandant bien comment et par qui on arrivera à mettre un but, j’ai rarement senti notre effectif aussi impuissant.

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  6. OL-91
    OL-91

    Ce n’est certes pas d’aujourd’hui que nos Lyonnais tripotent le ballon sans parvenir à entrer ballon au pied dans la cage. La domination des stériles.
    Il y a longtemps que nous n’avons plus un seul joueur qui parte à « l’abordage » à partir du milieu du terrain. Pour varier la stratégie…

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