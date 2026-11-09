L’OL a dû faire avec un Nuamah limité face à Brest

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Forfait face à la Real Sociedad, Ernest Nuamah a fait son retour dans le groupe de l’OL face à Brest (2-0). Néanmoins, le Ghanéen n’avait pas retrouvé 100% de ses capacités et le staff lyonnais a donc dû le gérer.

Sa prestation face à Angers avait donné un goût de « reviens-y ». Face au SCO et pour sa dernière sur le banc, Paulo Fonseca avait tenté Ernest Nuamah comme avant-centre face à la cascade de blessures offensives. Un pari plutôt gagnant avec un but du Ghanéen et surtout un peu plus de mouvements sur le front de l’attaque. Malheureusement, cette option n’a pas pu trouver de continuité dans cette semaine de troubles à l’OL puisque Nuamah a dû déclarer forfait pour le déplacement à la Real Sociedad. En délicatesse musculaire, l’ailier n’avait pas fait le voyage en Espagne, avec l’espoir de revenir à Brest, dimanche.

« Limité à 20 minutes »

Ce fut le cas car, comme Moussa Niakhaté également forfait en Ligue Europa, le Black Star a fait le déplacement en Bretagne. Mais au contraire du Sénégalais, Ernest Nuamah a débuté sur le banc. Un choix contraint pour Jorge Maciel, comme il l’a concédé en conférence de presse auprès de nos confrères présents. « Il était disponible avec un temps de jeu limité à 20 minutes, qu’on a poussé à 25-30. Il n’a pu apporter, car l’équipe n’était pas stable comme en première. »

Pourtant, face à la domination stérile de l’OL sur la pelouse bretonne, les appels dans la profondeur ou le jeu observé face à Angers de Nuamah n’auraient pas été de trop. Encore aurait-il fallu que le physique soit au rendez-vous… Ce qui n’est pas le cas entre Rhône et Saône ces derniers temps.