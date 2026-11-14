OL : Athekame parmi les joueurs les plus utilisés en Ligue 1

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Arrivé à l’Olympique lyonnais l’été dernier, Zachary Athekame enchaîne les rencontres sous le maillot lyonnais. Le latéral suisse fait partie des joueurs les plus utilisés de Ligue 1. Il compte dix matchs disputés dans leur intégralité depuis le début de la saison.

Recruté lors du mercato estival sous la forme d’un prêt en provenance de l’AC Milan, Zachary Athekame a enchaîné les titularisations depuis son arrivée à l’OL. Une régularité qui se traduit dans les chiffres de la Ligue 1. Après dix journées, le Suisse affiche un temps de jeu maximal. Il figure parmi les joueurs qui n’ont pas manqué une seule minute de championnat cette saison.

Dix matchs disputés dans leur intégralité

Avec 900 minutes au compteur, Zachary Athekame a pris part à chacune des dix premières rencontres de Ligue 1 sans jamais être remplacé. C’est une statistique qui témoigne de son importance dans le dispositif lyonnais, mais aussi d’un manque d’alternatives à son poste. Le latéral figure ainsi dans le groupe des joueurs les plus sollicités du championnat. À l’échelle de l’effectif lyonnais, il se distingue par ce temps de jeu intégral en Ligue 1. Cette statistique concerne uniquement le championnat. Toutes compétitions confondues, Corentin Tolisso et Dominik Greif restent les deux joueurs les plus utilisés par l’OL depuis le début de la saison.