OL Lyonnes -Saint Malo : une première confrontation dans l’histoire

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Ce samedi 14 novembre, OL Lyonnes reçoit Saint-Malo pour la neuvième journée de Première Ligue. Ce sera une rencontre particulière puisque les deux équipes s’affrontent pour la première fois de leur histoire.

C’est un adversaire inédit pour OL Lyonnes. Habituées à croiser gloabalement les mêmes formations depuis de nombreuses saisons en championnat, les Lyonnaises vont découvrir un nouveau visage ce week-end. Promu en Première Ligue cette saison, Saint-Malo s’apprête à défier OL Lyonnes pour la première fois de son histoire. Jusqu’ici, aucune confrontation n’avait eu lieu entre les deux formations, que ce soit en championnat ou dans une autre compétition.

Saint-Malo, un promu qui découvre l’élite

Cette première affiche est notamment la conséquence de la progression fulgurante du club breton. Après avoir évolué en D3 lors de la saison 2023-2024, Saint-Malo a retrouvé la deuxième division avant de décrocher sa montée à l’issue de l’exercice précédent. L’apprentissage est toutefois compliqué depuis le début de la saison. Après huit journées, Saint-Malo occupe la onzième place avec seulement trois points.

OL Lyonnes veut poursuivre son sans-faute

De son côté, OL Lyonnes aborde cette confrontation avec un statu bien différent. Installées depuis des décennies dans l’élite du football féminin. Les joueuses de Jonatan Giráldez réalisent un début de saison parfait en championnat avec huit victoires en autant de rencontres. Après leur large victoire en Ligue des champions face à la Juventus (0-6), les Fenottes retrouveront donc le championnat avec l’ambition de prolonger leur série.