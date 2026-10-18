Lancé dans une série de huit matchs en un mois depuis le déplacement à Lens, l'OL se doit d'être performant, tout en gérant des physiques déjà mis à rude épreuve. Dans ce marathon, les remplaçants habituels doivent se mettre en évidence pour offrir des solutions variées à Paulo Fonseca.

Après la déception de Lens, l'OL a renoué avec le sourire jeudi grâce à la Ligue Europa. Une victoire avec quelques frayeurs certes, mais qui a permis de célébrer comme il se devait avec les supporters. Un brin excessif pour certains, mais la frustration après le déplacement dans le nord de la France était telle qu'il y avait quand même un peu de pression face à Crystal Palace. Il a fallu se dépouiller jusqu'au coup de sifflet final, mais avec deux victoires en deux matchs, les Lyonnais ont fait le travail. Un travail qu'il faut poursuivre ce dimanche (20h45), encore à Décines, face à l'OGC Nice.

Gérer les bobos et la fatigue

Le temps de repos a été plus que court et les Aiglons auront forcément un avantage sur ce point-là, ne jouant pas de coupe d'Europe cette saison. Pour les Lyonnais, il a fallu ajuster digérer le combat physique vécu en Ligue Europa. Vendredi matin, les remplaçants de la veille ont eu le droit à une séance sur le terrain, tandis que les titulaires ont eu le droit à un travail de récupération en salle.

Il n'y a donc eu qu'un entraînement collectif ce samedi matin pour préparer le retour de la Ligue 1 au Parc OL, un mois après la belle partition contre Rennes (4-0). Une préparation adaptée par la force des choses. "Avec ce troisième match en une semaine, nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour récupérer, et je ferai donc un turnover avec beaucoup de joueurs, a confié Paulo Fonseca à la veille du match. Jeudi contre Crystal Palace, c’était intense physiquement, certains joueurs étaient fatigués, mais ceux qui vont jouer seront très motivés."

Le six sur six en Ligue Europa fait du bien

Ce cas de figure, tous les "Européens" le connaissent et l'OL va devoir s'y faire car le cas de figure va se répéter sur les prochaines semaines. D'ici à la prochaine trêve internationale, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont encore six matchs à jouer, Si entre le PSG le 25 octobre et Angers le 31, Paulo Fonseca aura tout une semaine pour préparer ces deux rendez-vous, Hoffenheim viendra se greffer jeudi prochain tout comme la Real Sociedad après la réception angevine. Un rythme dont ne se plaindra pas Zachary Athekame qui "préfère jouer des matchs plutôt que m’entraîner. Donc, plus on a de matchs, mieux c’est." Néanmoins, le latéral droit devrait logiquement faire partie des titulaires de jeudi qui souffleront. Il faut dire qu'entre ses premières sélections en septembre et ses plus de 650 minutes depuis son arrivée à l'OL, le Suisse n'a pas vraiment coupé.

Montrer qu'il y a plus qu'une équipe

Il n'est pas le seul dans ce cas, à l'image d'un Tyler Morton qui accuse le coup physiquement depuis plusieurs matchs, en raison notamment d'une pubalgie qu'il traîne depuis la fin de la saison passée. Alors comme Paulo Fonseca l'a avoué, il "faut gérer, faire attention" à tous ses joueurs pour ne pas revivre les péripéties du printemps dernier avec une accumulation de blessures qui avaient en partie coûter le parcours en Ligue Europa. Mais cette saison, peut-être plus qu'il y a un an, l'entraîneur portugais estime avoir "un groupe davantage équilibré et de qualité." De quoi le pousser à faire un peu plus confiance, rassuré également par le sérieux montré par les remplaçants habituels depuis le début de la saison. "J’ai confiance en eux, j’avais eu beaucoup de signaux positifs sur les matches à Toulouse et Anderlecht, où j’avais dû faire aussi des changements."

Si Nice pourrait y voir un manque de respect, mais Fonseca a quand même rappelé que les Aiglons étaient "sur une dynamique positive avec deux victoires de suite en Ligue 1. Mais, ce dimanche, l'entraîneur lyonnais voudra avant tout voir qu'il peut comme sur une équipe et pas onze joueurs.