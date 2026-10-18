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Rémy Descamps lors d'Anderlecht - OL
Rémy Descamps lors d’Anderlecht – OL (AFP)

OL - Nice : avec Descamps, combien d'autres remplaçants habituels titulaires ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Pour ce troisième match en dix jours, Paulo Fonseca va effectuer de nombreux changements, comme il l'a avoué. En plus de Rémy Descamps, l'OL va connaître un vrai renouvellement face à Nice. Au point de tout changer ?

    Il a toujours cette facilité à lâcher quelques brides d'informations, suffisantes pour nourrir les papiers des suiveurs. Paulo Fonseca n'aime pas forcément que la presse s'immisce dans ses affaires et réussisse à casser ses huis clos, mais le Portugais a parfois l'envie de donner quelques indices sur le onze qu'il alignera ou non. Pour la réception de Nice, ce dimanche soir (20h45), le coach de l'OL a annoncé que Rémy Descamps gardera le but lyonnais.

    Il avait indiqué que Moussa Niakhaté était "prêt à jouer" face aux Aigles en sortie de victoire contre Crystal Palace et que Tanner Tessmann allait remplacer Tyler Morton dans le rôle de sentinelle au milieu. Il avait également avoué "avoir une idée en tête" pour le retour de la Ligue 1 à Décines. Est-ce un changement tactique ? Sur ce point-là, il faudra patienter jusqu'au coup d'envoi pour en connaître la teneur, mais avec un seul entraînement, difficile de l'imaginer.

    Des latéraux reposés ?

    Au moment où François Letexier donnera le coup de sifflet lançant cette dernière rencontre de la septième journée, le public du Parc OL verra donc de nouvelles têtes par rapport à celles qui ont débuté jeudi en Ligue Europa. À quel point les changements seront nombreux ? À Toulouse, Paulo Fonseca avait tout changé. Face à Anderlecht, il s'était contenté de "seulement" huit changements dans le onze.

    Ce devrait être la fourchette basse face à l'OGC Nice puisque des incertitudes restent concernant le poste des latéraux. Zachary Athekame et Abner ont beaucoup joué mais manquent de doublures. Avec Clinton Mata et Ruben Kluivert, le coach portugais dispose de deux éléments polyvalents et donc de la possibilité de faire souffler l'un ou les deux titulaires habituels. Cela semble être les seules interrogations dans cet OL "new-look" qui se présentera à Décines.

    La composition probable de l'OL : Descamps - Kluivert, Mata, Niakhaté, Abner - Bidstrup, Tessmann, Nartey - Boudache, Sulc, Duranville

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Poupette38 - dim 18 Oct 26 à 8 h 34

      J'espère vraiment qu'on aura pas cette compo d'équipe parce qu'avec ça, on prend une raclée 🫣 😰

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