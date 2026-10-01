Le pôle de loisirs OL Vallée change de nom et devient Funagora

Depuis ce jeudi 1er octobre, le pôle de loisirs situé entre le Parc OL et l'Arena de Décines change de nom. OL Vallée va progressivement devenir Funagora, une nouvelle appellation portée par les 17 exploitants du site.

Un nouveau nom pour un pôle loisirs qui veut voir plus grand. Ouvert en juin 2021, le pôle de loisirs d'OL Vallée s'est développé autour de nombreuses activités et enseignes. Surf indoor, trampoline, réalité virtuelle, football indoor ou encore bowling et restaurants, l'objectif est désormais de réunir toutes ces offres sous une même identité du nom de Funagora comme indiqué par Aymeric Désert, fondateur de City Surf Park, à nos confrères du Progrès. La marque revendique aujourd'hui plus d'un million de visiteurs par an.

OL Vallée est devenue indépendante de l'OL à la vente d'Aulas en 2022

Derrière la marque, on retrouve une association réunissant les 17 exploitants indépendants du site. Après plusieurs années où chacun évoluait de son côté, ces acteurs veulent dorénavant davantage travailler ensemble et proposer des activités et des événements communs. L'idée est de faire du site un lieu de rassemblement. La nouvelle identité doit progressivement être déployée sur le site et en ligne à partir de la fin du mois d'octobre.

Des enjeux de sécurité

Cette évolution doit permettre au pôle de loisirs de pouvoir changer d'échelle. Funagora souhaite davantage développer les événements destinés aux entreprises, avec la possibilité d'accueillir des groupes allant de 10 à 1500 personnes. Le changement de nom signifie donc la création d'une marque commune pour les activités de loisirs à proximité du Parc OL.

Néanmoins, les responsables de Funagora vont devoir améliorer la sécurité du site notamment au sein de l'établissement "Au Fût et à mesure" qui est dans le collimateur des autorités.