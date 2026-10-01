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OL Vallée
OL Vallée / (Crédit : Romane Thevenot)

Le pôle de loisirs OL Vallée change de nom et devient Funagora

  • par Enzo Catolino
  • 2 Commentaires

    • Depuis ce jeudi 1er octobre, le pôle de loisirs situé entre le Parc OL et l'Arena de Décines change de nom. OL Vallée va progressivement devenir Funagora, une nouvelle appellation portée par les 17 exploitants du site.

    Un nouveau nom pour un pôle loisirs qui veut voir plus grand. Ouvert en juin 2021, le pôle de loisirs d'OL Vallée s'est développé autour de nombreuses activités et enseignes. Surf indoor, trampoline, réalité virtuelle, football indoor ou encore bowling et restaurants, l'objectif est désormais de réunir toutes ces offres sous une même identité du nom de Funagora comme indiqué par Aymeric Désert, fondateur de City Surf Park, à nos confrères du Progrès. La marque revendique aujourd'hui plus d'un million de visiteurs par an.

    OL Vallée est devenue indépendante de l'OL à la vente d'Aulas en 2022

    Derrière la marque, on retrouve une association réunissant les 17 exploitants indépendants du site. Après plusieurs années où chacun évoluait de son côté, ces acteurs veulent dorénavant davantage travailler ensemble et proposer des activités et des événements communs. L'idée est de faire du site un lieu de rassemblement. La nouvelle identité doit progressivement être déployée sur le site et en ligne à partir de la fin du mois d'octobre.

    Des enjeux de sécurité

    Cette évolution doit permettre au pôle de loisirs de pouvoir changer d'échelle. Funagora souhaite davantage développer les événements destinés aux entreprises, avec la possibilité d'accueillir des groupes allant de 10 à 1500 personnes. Le changement de nom signifie donc la création d'une marque commune pour les activités de loisirs à proximité du Parc OL.

    Néanmoins, les responsables de Funagora vont devoir améliorer la sécurité du site notamment au sein de l'établissement "Au Fût et à mesure" qui est dans le collimateur des autorités.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      calone - jeu 1 Oct 26 à 18 h 02

      bonjour
      funagora cela me fait penser à Fukushima. Pas très engageant comme approche

      Signaler
    2. Olympien First
      Olympien First - jeu 1 Oct 26 à 18 h 34

      Funagora... Encore un anglicisme (fun) à peine masqué... C'est assez affligeant de manquer autant d'imagination pour trouver un nom rassembleur. Bien sûr, "OL Vallée" bien que très sympa, était devenu inapproprié puisque l'OL n'est plus lié à ce complexe commercial. Mais à l'époque, un effort linguistique avait été fait en se séparant de ce "land" bien anglo-saxon.

      Et là, on remet une pièce dans le "pig"...

      Signaler

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