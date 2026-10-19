Menés au score en première mi-temps puis réduits à dix pendant la moitié de la deuxième, les joueurs de l'OL ont joué avec les nerfs de ses supporters et de Paulo Fonseca. Mais le coach lyonnais saluait lui aussi l'état d'esprit pour s'imposer contre Nice.

À quelques millimètres près, le constat aurait été bien différent. Mais c'est aussi la chance du leader. Car oui, ce lundi, l'OL est bien en tête du championnat de France. Elye Wahi a bien cru climatiser le Parc OL à la 93e minute en devançant la sortie de Rémy Descamps, mais l'Ivoirien a été signalé en position illicite et donc la victoire 2-1 a bien tenu pour les Lyonnais face à Nice. Un succès au forceps et qui ne peut cacher la deuxième mi-temps compliquée des coéquipiers de Moussa Niakhaté.

Paulo Fonseca ne s'en cachait pas, il a "terminé la rencontre très fatigué après avoir vécu beaucoup d'émotions". Il n'a pas été le seul et il faudra montrer un tout autre visage pour pouvoir espérer jouer tout en haut pendant 34 journées. Seulement, dimanche soir, l'état d'esprit, en plus du soutien de plus de 43 000 spectateurs, a permis de ne pas vivre une déconvenue que tout le monde voyait arriver.

"On a très bien réagi"

Entre l'ouverture du score de Wahi à la 19e, deux montants touchés par les Aiglons, un carton rouge pour Keito Nakamura et ce but finalement refusé, l'OL aurait largement pu subir un nouveau contretemps en Ligue 1, après le revers à Lens. "On avait fait une bonne première mi-temps, on dominait cette équipe qui défendait bas, et c’était difficile de se créer des opportunités. On a pris un but sur la seule occasion de Nice et on a très bien réagi en première période. J'aime beaucoup le caractère affiché par le groupe, mentalement fort." Une continuité par rapport à la saison dernière. Même si les résultats finaux n'ont pas été à la hauteur. Reste à ne plus refaire les mêmes erreurs.