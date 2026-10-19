Witsel estime que Nice "méritait mieux" face à l’OL

Dans un plan qui a failli être parfait, Nice repart avec des regrets de Décines suite à sa défaite 2-1 contre l'OL. La faute à des montants touchés et à une égalisation à la dernière seconde refusée pour un hors-jeu.

L'explosion de joie des joueurs de l'OL contrastait avec le coup de massue que venaient de subir ceux de l'OGC Nice. Au moment du coup de sifflet final de François Letexier, il y avait clairement deux salles, deux ambiances sur la pelouse du Parc OL. Difficile de faire autrement, tant les Aiglons ont bien pensé arracher ce point du nul à la toute dernière seconde. Malheureusement, dans son antre préféré, Elye Wahi n'a pas réussi à inscrire ce doublé qui aurait permis de faire un joli coup. Une déception pour le capitaine Axel Witsel, qui s'est présenté face à la presse après la rencontre. "Super déçu forcément. Je pense qu'on méritait mieux que ça, au minimum de faire un nul. On était bien compacts, bien dans le plan de jeu."

"Un plan presque parfait"

Ayant ouvert le score dès le 19e minute, Nice avait réussi "un plan presque parfait, mais il aurait fallu marquer un ou deux buts de plus" pour le Belge. Estimant que l'OL "n'avait rien eu d'autre que les deux buts", Axel Witsel voulait "retenir le positif" dans cette défaite (2-1) quand bien même il y a de la "déception". Sur une série de deux victoires avant de se rendre à Décines, l'OGC Nice se serait bien vu poursuivre au moins en ramenant un point. Mais "un poteau et une barre" ainsi qu'un hors-jeu de quelques millimètres en ont décidé autrement. Heureusement pour l'OL.