Actualités
Corentin Tolisso (OL) face à Axel Witsel (Nice)
Corentin Tolisso (OL) face à Axel Witsel (Nice) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Witsel estime que Nice "méritait mieux" face à l’OL

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Dans un plan qui a failli être parfait, Nice repart avec des regrets de Décines suite à sa défaite 2-1 contre l'OL. La faute à des montants touchés et à une égalisation à la dernière seconde refusée pour un hors-jeu.

    L'explosion de joie des joueurs de l'OL contrastait avec le coup de massue que venaient de subir ceux de l'OGC Nice. Au moment du coup de sifflet final de François Letexier, il y avait clairement deux salles, deux ambiances sur la pelouse du Parc OL. Difficile de faire autrement, tant les Aiglons ont bien pensé arracher ce point du nul à la toute dernière seconde. Malheureusement, dans son antre préféré, Elye Wahi n'a pas réussi à inscrire ce doublé qui aurait permis de faire un joli coup. Une déception pour le capitaine Axel Witsel, qui s'est présenté face à la presse après la rencontre. "Super déçu forcément. Je pense qu'on méritait mieux que ça, au minimum de faire un nul. On était bien compacts, bien dans le plan de jeu."

    "Un plan presque parfait"

    Ayant ouvert le score dès le 19e minute, Nice avait réussi "un plan presque parfait, mais il aurait fallu marquer un ou deux buts de plus" pour le Belge. Estimant que l'OL "n'avait rien eu d'autre que les deux buts", Axel Witsel voulait "retenir le positif" dans cette défaite (2-1) quand bien même il y a de la "déception". Sur une série de deux victoires avant de se rendre à Décines, l'OGC Nice se serait bien vu poursuivre au moins en ramenant un point. Mais "un poteau et une barre" ainsi qu'un hors-jeu de quelques millimètres en ont décidé autrement. Heureusement pour l'OL.

    à lire également
    Paulo Fonseca lors d'OL - Lens
    OL - Nice (2-1) : Fonseca a "beaucoup aimé le caractère de son groupe"
    1 commentaire
    1. OLVictory
      OLVictory - lun 19 Oct 26 à 10 h 20

      C'est le ressenti que l'on peut avoir quand on tire sur les barres au lieu de cadrer.
      Mais quand on compile les occases on trouve :
      Lyon 1.70 xG - 1.19 xG Nice
      Un score de 2-1 n'est donc pas anormal, et même assez logique

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso (OL) face à Axel Witsel (Nice)
    Witsel estime que Nice "méritait mieux" face à l’OL 10:15
    Paulo Fonseca lors d'OL - Lens
    OL - Nice (2-1) : Fonseca a "beaucoup aimé le caractère de son groupe" 09:30
    Tanner Tessmann lors d'OL - Nice
    OL - Nice (2-1) : Tessmann "heureux d'avoir gagné et aidé l'équipe" 08:45
    Moussa Niakhaté avec Felix Bacher, Tyler Morton et Khalis Merah après OL - Crystal Palace
    Niakhaté après OL - Nice (2-1) : "Créer un casse-tête au coach" 08:00
    Zachary Athekame lors d'OL - Nice
    De la souffrance, l'OL en a tiré sa force contre Nice 07:30
    Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l'OL
    Matthieu Louis-Jean après OL - Nice (2-1) : "Un vrai état d'esprit dans ce groupe" 00:14
    Clinton Mata face à Elye Wahi lors d'OL - Nice
    OL - Nice (2-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 18/10/26
    Pavel Sulc buteur lors d'OL - Nice
    L'OL domine Nice (2-1) et s'empare de la tête du championnat 18/10/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Julien Duranville lors d'OL - Servette FC
    OL - Nice : Fonseca change presque tout, Duranville titulaire 18/10/26
    Nuno Mendes , joueur du PSG
    Ligue 1 : le PSG va devoir faire sans Nuno Mendes contre l'OL 18/10/26
    Moussa Niakhaté lors de Nice - OL
    OL - Nice : un historique récent favorable aux Lyonnais 18/10/26
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : quatre joueuses appelées avec les U17 françaises 18/10/26
    Kail Boudache, nouveau joueur de l'OL
    OL - Nice : Kaïl Boudache va retrouver Nice, son club formateur 18/10/26
    OL - Nice : Elye Wahi, une menace qui cherche encore son rythme 18/10/26
    Wendie Renard lors de PSG - OL Lyonnes
    Wendie Renard après PSG - OL Lyonnes (0-4) : "On mérite cette victoire" 18/10/26
    OL - Nice : la LFP mise sur le flou pour sensibiliser à la santé visuelle 18/10/26
    Ruben Kluivert et Abde Ezzalzouli "Ez Abde" lors de Real Betis - OL
    OL : Ruben Kluivert, un profil très utile pour la rotation 18/10/26
    Corentin Tolisso sur son but lors d'OL - Nice
    OL - Nice : avant-match, horaire, diffusion TV 18/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut