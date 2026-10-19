OL - Nice (2-1) : "Être premier ne change rien" pour Fonseca

En tête du championnat après sept journées, l'OL se présentera en leader dimanche prochain face au PSG. Une situation qui ne change rien pour Paulo Fonseca.

En s'imposant (2-1) dans la douleur face à Nice, l'OL a validé sa quatrième victoire de la saison en Ligue 1. Ce succès permet aux Lyonnais de prendre les commandes du championnat, à égalité avec le PSG, le Paris FC, Lille et Monaco. Un quinté gagnant dont l'OL ouvre la marche avant de se rendre au Parc des Princes dimanche prochain. Choc avant même le début de la saison, ce PSG - OL revêtira donc une autre importance en fin de semaine dans la capitale. "Leaders avant d’aller jouer contre le PSG ? Cela ne change rien, jouer à Paris c’est toujours difficile", a déclaré Paulo Fonseca après la victoire dominicale.

"C'est anecdotique mais c'est très positif"

Avec quatorze points en sept journées, l'OL engrange ce qu'il y a à prendre et personne ne s'en plaindra. Mais, comme l'a rappelé Moussa Niakhaté, il ne faut "pas s'enflammer". Un discours qu'a également tenu son entraînement après la rencontre. "On avait parlé avant le match de cette possibilité d’être premier en gagnant, on l’a fait, c’est anecdotique, pas très important à ce moment de la saison, mais on a 14 points et c’est très positif." Néanmoins, après avoir laissé passer l'opportunité à plusieurs reprises ces dernières saisons, le club lyonnais n'a pas raté cette occasion de faire une bonne opération. Et c'est déjà une avancée en soi.