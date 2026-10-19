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Luis Enrique face à Paulo Fonseca lors de PSG - OL
Luis Enrique face à Paulo Fonseca lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL - Nice (2-1) : "Être premier ne change rien" pour Fonseca

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • En tête du championnat après sept journées, l'OL se présentera en leader dimanche prochain face au PSG. Une situation qui ne change rien pour Paulo Fonseca.

    En s'imposant (2-1) dans la douleur face à Nice, l'OL a validé sa quatrième victoire de la saison en Ligue 1. Ce succès permet aux Lyonnais de prendre les commandes du championnat, à égalité avec le PSG, le Paris FCLille et Monaco. Un quinté gagnant dont l'OL ouvre la marche avant de se rendre au Parc des Princes dimanche prochain. Choc avant même le début de la saison, ce PSG - OL revêtira donc une autre importance en fin de semaine dans la capitale. "Leaders avant d’aller jouer contre le PSG ? Cela ne change rien, jouer à Paris c’est toujours difficile", a déclaré Paulo Fonseca après la victoire dominicale.

    "C'est anecdotique mais c'est très positif"

    Avec quatorze points en sept journées, l'OL engrange ce qu'il y a à prendre et personne ne s'en plaindra. Mais, comme l'a rappelé Moussa Niakhaté, il ne faut "pas s'enflammer". Un discours qu'a également tenu son entraînement après la rencontre. "On avait parlé avant le match de cette possibilité d’être premier en gagnant, on l’a fait, c’est anecdotique, pas très important à ce moment de la saison, mais on a 14 points et c’est très positif." Néanmoins, après avoir laissé passer l'opportunité à plusieurs reprises ces dernières saisons, le club lyonnais n'a pas raté cette occasion de faire une bonne opération. Et c'est déjà une avancée en soi.

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    5 commentaires
    1. Avatar
      kazo le rouge - lun 19 Oct 26 à 11 h 15

      alor's @GOLDORAK tu dis plus rien camarade?

      J ai lu tes posts sur la compo....FONSECA se croit au PSG etc....
      je crois que faire tourner n 'est pas une connerie si tu veux pas entasser les blessés et avoir un groupe
      de 25 joueurs tous concernés...........
      certes nous n avons pas de grandes vedettes mais des joueurs qui pensent collectif, qui jouent ensemble,
      c 'est pas toujours bien léché, il y a des défauts c'est vrai mais moi l OL de cette année me plait car ils sont solidaires et ils lâchent rien!!

      seul bémol de ma part j aimerais voir de temps en temps KAMARA HIMBERT HAMDANI entre autres jeunes de l académie.

      ALLEZ l OL maintenant 2 matches à l extérieur....difficile et très très difficile....mais faut continuer

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    2. OLVictory
      OLVictory - lun 19 Oct 26 à 11 h 36

      Cette position de leader est anecdotique mais elle fait bien plaisir après un match disputé de haute lutte en sachant que Fonseca a fait tourner 7 ou 8 titulaires. Deux petits exploits, on revient au score et on ne rate pas l'enjeu de cette première place ! il faut le souligner.

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      1. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - lun 19 Oct 26 à 11 h 54

        Oui, et cela devrait calmer bien des grognons .
        Mais tant que l'on ne sera pas leader avec 8 points d'avance, rien ne changera ! 😜

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    3. Avatar
      olgoneforever - lun 19 Oct 26 à 11 h 55

      "Être premier ne change rien"!...Certainement car il faut continuer à travailler !
      Par contre cela démontre le bon début de saison que réalise notre club et nous rend heureux.
      Parfois j'ai été critique , en etant toujours respectueux, sur les choix de Fonseca mais bravo à lui et son staff et tous mes encouragements pour la suite !
      Et surpris tout de même de son coaching avant l'heure de jeu ...

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    4. Avatar
      Beeeeen - lun 19 Oct 26 à 12 h 04

      L’OL fait le même début de saison que l’année dernière mais va certainement marquer le pas pour les mêmes manques offensifs.
      Cette première place est évidemment anecdotique et temporaire.

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