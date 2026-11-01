Un OL dominateur mais au petit trop s'impose face à Angers

Dominateur sans être transcendant dans le jeu proche du but d'Angers, l'OL a malgré tout pris le meilleur sur le SCO. Cette victoire 2-0 permet de mettre un terme à la série de deux défaites de suite avant de se replonger dans la Ligue Europa.
Trois points et c'est bien là l'essentiel. Ce dimanche, l'OL a signé sa cinquième victoire en Ligue 1 et c'est bien tout ce qu'il cherchait. Battue coup sur coup à Hoffenheim puis au Parc des Princes contre le PSG, la formation lyonnaise voulait avant tout se rassurer dans le résultat. C'est ce qu'elle a fait face à Angers au Parc OL grâce à son succès 2-0. Elle garde ainsi le contact avec le haut du tableau, remontant même sur le podium derrière le PSG et Lille. Une bonne opération comptable donc, à défaut d'un grand match de football à Décines. Néanmoins, avec les bruits de couloir autour du futur incertain de Paulo Fonseca et donc de dernières heures qui auraient décontenancer, le groupe lyonnais n'a pas déjoué comme la situation aurait pu le permettre.
Nuamah à l'aise en 9
Avec les quelques sifflets entendus au moment de la présentation des équipes et du nom du coach portugais, on se doutait bien que cette fin d'après-midi tournerait autour de cette rumeur Sporting Portugal. Mais il y avait bien un match à jouer sur la pelouse décinoise. L'OL a clairement eu la maitrise du ballon face aux coéquipiers d'Anthony Lopes, chaudement applaudi de son côté. Près de 65% de possession sur l'ensemble de la rencontre, mais comme souvent, le club rhodanien n'a pas réussi à se rendre la vie facile.
La faute à un manque de vie dans la circulation de balle, notamment dans les 30 derniers mètres. Pourtant, tout n'est pas à jeter, à l'image de certains dépassements de fonction. Mais si Ernest Nuamah a parfaitement rempli son rôle de pointe du soir en ouvrant la marque le jour de son anniversaire, on a vu sur plusieurs centres d'Athekame ou Nakamura qu'il manquait un vrai attaquant de métier pour être dans la bonne zone.
Les joueurs ont célébré le deuxième but avec Fonseca
Que ce soit en première mi-temps ou dans le deuxième acte, l'OL a eu les occasions d'ouvrir le score puis de faire le break. Mais, en revenant dans son jardin, Lopes a repoussé l'échéance à plus d'une reprise (21e, 34e, 79e). D'ailleurs, le constat de la première période aurait pu être bien différente car Angers, sans totalement fermer le jeu, a usé des transitions rapides et l'une d'elles a failli faire mouche. En s'enroulant autour de Niakhaté, Peter a enrhumé le défenseur sénégalais avant de toucher le poteau de Greif (35e). Le portier slovaque y est d'ailleurs allé de son erreur de relance, mais s'est bien rattrapé en sortant vite dans les pieds de l'attaquant angevin (65e).
Les différentes entrées ont apporté un peu de peps mais il a manqué un brin de lucidité technique pour définitivement tuer le match. Ce n'est finalement qu'à cinq minutes de la fin, sur un corner au premier poteau, que Corentin Tolisso a délivré tout le stade. Et Paulo Fonseca ? La célébration de ce deuxième but avec tous les joueurs venus dans les bras du coach lyonnais laisse songeur. Une victoire en guise d'au-revoir ? Ou tout simplement une marque de soutien ?
Oh que ça fait du bien , je cite mon homme du match c'est Keito au four et au moulin et sur les deux mi temps.
Bon on va attendre le match de Monaco mais d'ores et déjà à l'instant T on remonte a la 4éme place
Nakamura
Nuamah
Athekame
Niakathé c'est solide aussi
à part son énorme toile qui aboutit au tir d'Angers sur le poteau.
@gol le crochet de Peter est superbe
Paulo vient de verser des larmes après le match en faisant des accolades à son staff, ça sent le départ.
Et oui, malheureusement ! Il va nous laisser sur le podium.
On doit encore aller à Brest , pas facile, pas gagné 🙏
Je ne sais pas qui va le remplacer, mais j'espere qu'on ne va pas le regretter ...
Fonseca part, c'est certain désormais
on dirait bien oui. Mais qui pour le remplacer ? Maciel ? Mouais.... il a tenu la route sur 9 mois la saison dernière
On en saura plus après les 3 prochains matchs, à Brest, à Lille, contre Monaco
C'est incroyable d'avoir réussi à se faire peur en étant incapable de tuer le match pendant aussi longtemps face à une équipe aussi minable. Angers, y'a pas d'attaque, pas de milieu, pas de défense, ils étaient juste venus offrir les trois points et on a hésité à les prendre. On leur a quand même offert deux superbes toiles défensives, et ils n'ont même pas été foutus de marquer, vraiment les mecs choisis sur mesure pour aller entraîner la réserve.
De notre côté, petit match soporifique avec quelques belles actions et beaucoup de mollesse. Bidstrupp commence à me les briser menu avec ses passes vers l'arrière alors qu'il avait des boulevards de dix-sept hectares de large dans le gruyère qui servait de milieu en face. Tolisso buteur et passeur décisif, Himbert qui n'aura évidemment même pas eu le droit de rentrer, Boudache qui fait du Boudache, c'est à dire des trucs qui ne finissent jamais en but. Bon match de Duranville, ce qui est à souligner, et de Nuamah.
Par contre, dommage qu'on n'affronte pas des Angers toutes les semaines, parce qu'avec un milieu pareil on va moins s'amuser lors des prochaines rencontres.
Himbert forfait pas sur la feuille de match il ne risquait pas de rentrer. Regarde les infos au lieu de déglinguer par principe.
Même si sur le fond oui c’est un match mou largement à la portée de l’OL qui n’a pas forcé et reste très trop prudent.
Mais après les 2 défaites fallait pas s’attendre à du houra football.
Restons réaliste sur l’effectif jeune et moyen +.
Himbert n'est pas sur la feuille de match, mais il n'est pas non plus à disposition de la réserve. Du coup, où est-ce qu'il est? Dans les Limbes?
Ouai Bidstrup profil super utile dans certains matches où il compense physiquement pour Tolisso et Morton... mais dans ce genre de match où tu domines largement, son profil est très handicapant.
Je te trouve un peu dur! Je n'ai vraiment jamais eu peur tellement Angers c'est faible.
Himbert ne montre plus grand chose à l'entrainement. d'où sa mise de côté?
Boudache? Peut-être qu'un jour il marquera un but et cadrera plus de tirs.
Niakhaté, Atékamé, Bacher: on a une bonne défense!
Nuamah avant-centre, c'est une bonne idée
Ben moi j'ai vu un bon Lyon qui a dominé tout le match
je ne savais pas que le PFC s'était payé Monaco , donc 3éme , elle est pas belle la vie !
Afonso Moreira!!!
Le mec qui croit entendre chanter "Fonseca" alors que c'est "Moreira", mdr !
Trop émouvant l'après match avec le retour de Moreira !!
Trop mignons ce genre de moments, lui qui était super triste d'être poussé dehors l'été dernier (je me rappelle d'une vidéo où il est en pleurs avec les magasiniers de l'OL).
Si il partait après ce match ce serait quand même très petit de sa part.. Aurait-il peur des 3 gros matchs qui arrivent ?
Oui, tu as raison, il doit avoir très très peur et c'est très très petit.
C'est plus le crétin bicéphale, désormais c'est le cerbère décérébré !
Ne sois pas si dur avec toi-même, Eugène. Tu as bien une tête, c'est juste qu'elle est remplie de vomi.
"Des échos qu'on a, la volonté de départ de Fonseca place l'OL dans une situation très compliquée, de devoir retrouver un coach maintenant"
Ligue 1 Plus
Ca se confirme donc, Fonseca force son départ.
Y en a qui vont encore le défendre ?
Se barrer ainsi, alors que l'OL vire son sauveur pour lui en janvier 2025, lui donne une salaire de LdC (pour un coach qui a jamais qualifié ses équipes en LdC, hors Ukraine), le soutient à fond après son pétage de cable vs Brest, passe l'éponge sur ses énormes faillites dans les grands matches, le laisse ch*er sur ses prédecesseurs ???
Mais bordel les pro Fonseca vous êtes sous l'emprise d'une secte ????
Je ne crois pas à un départ au milieu d’une serie de matchs alors qu’il ne reste que 2 ou 3 matchs avant la trêve. Et si à la trêve l’OL est toujours dans le bon wagon est il si urgent de le faire partir ?
Je sais plus c’est assez inédit que ce soit un coach qui se barre alors que ce n’est pas si cata.
Ce n’est pas une question de pro ou contre mais de gestion du sportif par le club dont je parle.
C’est très étrange
"Et si à la très l’OL est toujours dans le bon wagon est il si urgent de le faire partir ?"
"Le faire partir" ??
Tous les échos montrent que c'est lui qui force son départ et que ça met l'OL dans la m*rde.
Mais bon il a pleuré aujourd'hui, alors pourra passer pour une victime.
On dirait Sarkozy qui se victimise après sa condamnation pour avoir pactisé avec le terroriste Senoussi (bon j'exagère car je suis sûr que Sarko aurait jamais mis Akouokou titulaire à MU).
Bon les gars si le job de vos rêves se présente à 50 ans passés .. et ben vous vous barrez. Arrêtez la branlette
Visiblement Fonseca avait fait son annonce à Coco avant le match.
Cela explique que celui-ci rameute toute l'équipe pour venir le saluer lors du 2ème but.
Une nouvelle page de tournée, mais on met QUI ?.....
De nouveau, la mer** dans le club .😡
Si l'OL appelle P.Sage pour lui demander de revenir dans son club de coeur; va-t-on lui cracher dessus ?
Angers à domicile c'est :
- le dernier match de l'OL en L1 à Gerland (2015)
- le premier match à domicile pour le retour de Juni à l'OL (2019)
- le dernier match de Lacazette à l'OL (2025)
- le dernier match à domicile de Fonseca (2026)
On a donc : 3 évènements hyper émouvants + le départ de Fonseca.
Tolisso "Moi j'ai envie qu'il reste, c'est un super coach, travail fantastique à l'OL"
Tongariro va sans doute nous expliquer que c'est une brêle (avec sa grossièreté habituelle bien sur)
Vous pensez qu'il va partir ou c'est les joueurs qui lui apportent leurs soutiens vis a vis de la direction suite à l'appel du Sporting , genre de démonstration pour dire aux dirigeants " gardez Paulo " , ce serait anormal qu'il parte sur une première opportunité en pleine saison même si la trêve n'est pas loin....