Actualités
Keito Nakamura lors d'Anderlecht - OL.
Keito Nakamura lors d’Anderlecht – OL. (Photo by JOHN THYS / AFP)

OL - Crystal Palace : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Enzo Catolino

    • Après son déplacement à Lens, l'OL retrouve la Ligue Europa jeudi avec la réception de Crystal Palace au Parc OL. Pour cette deuxième journée de phase de ligue, les Lyonnais retrouveront Pierre Sage, leur ancien entraîneur. Voici toutes les affiches pratiques avant cette affiche européenne.

    Avant-match

    L'Olympique lyonnais poursuit sa campagne européenne à domicile. Ce jeudi 15 octobre, la bande de Paulo Fonseca reçoit Crystal Palace pour la deuxième journée de Ligue Europa. Les Lyonnais ont parfaitement lancé leur parcours en s'imposant 2-1 sur la pelouse d'Anderlecht lors de la première journée.

    En face, les Londoniens ont réussi leur entrée en lice, avec une large victoire 4-0 contre le Lech Poznań. Néanmoins, leur début de saison en championnat est loin d'être convaincant. Les Eagles pointent à la 15ᵉ place du classement. L’équipe anglaise est entraînée par Pierre Sage, qui retrouvera le Parc OL après avoir dirigé Lyon entre novembre 2023 et janvier 2025.

    À quelle heure se joue OL - Crystal Palace ?

    L'affiche entre l'Olympique lyonnais et Crystal Palace est programmée jeudi 15 octobre à 18 h 45 au stade de Décines. Cette rencontre comptera pour la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. L'arbitre de la rencontre sera João Pinheiro.

    Sur quelle chaîne voir RC Lens - OL ?

    La rencontre entre l'OL et Crystal Palace sera à suivre en direct sur Canal+Foot, avec une prise d'antenne avant le coup d'envoi pour suivre les dernières informations et l'avant-match. Le duo de commentateurs sera Stéphane Guy et Sidney Govou.

    à lire également
    Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    OL : Fonseca envoie un message à Himbert

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    OL : Fonseca envoie un message à Himbert 10:15
    Keito Nakamura lors d'Anderlecht - OL.
    OL - Crystal Palace : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Noah Nartey et Keito Nakamura lors d'Anderlecht - OL
    Ligue Europa : quelle attaque pour l'OL contre Crystal Palace ? 08:45
    Pierre Sage, entraîneur de Crystal Palace
    OL - Crystal Palace : Pierre Sage, un "Frenchman in London" 08:00
    Jean-Philippe Mateta, attaquant de Crystal Palace
    OL - Crystal Palace : pas de retour à Décines pour Mateta 07:30
    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Pierre Sage : "Je suis un Lyonnais qui entraîne Crystal Palace" 14/10/26
    Tyler Morton lors de Real Betis - OL
    OL : Tyler Morton a vécu l'un de ses "pires matchs à Lens" 14/10/26
    Le nouveau logo de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - OM : la Roller-Party est de retour 14/10/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Loïs Openda et les joueurs de l'OL à l'échauffement
    Fonseca avant OL - Crystal Palace : "Il n'y a pas d'autres profils semblables à Openda" 14/10/26
    Keito Nakamura lors de Lens - OL
    OL - Crystal Palace : Nakamura titulaire, Niakhaté de retour dans le groupe 14/10/26
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    OL - Crystal Palace : Tagliafico "absent pour trois semaines environ" 14/10/26
    Lily Yohannes (Etats-Unis) face à Salma Paralluelo (Espagne)
    Paralluelo et Dumornay (OL Lyonnes) buteuses en sélection 14/10/26
    Moussa Niakhate (OL) au duel avec Vedat Muriqi (Fenerbahçe)
    OL - Crystal Palace : Niakhaté à l’entraînement, Tagliafico absent 14/10/26
    Quinten Timber, milieu de Crystal Palace
    À la différence de l'OL, Crystal Palace va prendre ses marques au Parc OL 14/10/26
    OL : Tyler Morton attend avec impatience le défi Crystal Palace 14/10/26
    Pierre Sage lors de Strasbourg - Lens
    OL - Crystal Palace : Sage croit à une autre "vie à Lyon un jour" 14/10/26
    Le trophée de la Ligue Europa à Part-Dieu
    OL - Crystal Palace : le trophée de la Ligue Europa présent à Lyon ce mercredi et jeudi 14/10/26
    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Pierre Sage, l'homme qui a pesé lourd dans la fin de saison de l'OL 14/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut