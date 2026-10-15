OL - Crystal Palace : avant-match, horaire, diffusion TV

Après son déplacement à Lens, l'OL retrouve la Ligue Europa jeudi avec la réception de Crystal Palace au Parc OL. Pour cette deuxième journée de phase de ligue, les Lyonnais retrouveront Pierre Sage, leur ancien entraîneur. Voici toutes les affiches pratiques avant cette affiche européenne.

Avant-match

L'Olympique lyonnais poursuit sa campagne européenne à domicile. Ce jeudi 15 octobre, la bande de Paulo Fonseca reçoit Crystal Palace pour la deuxième journée de Ligue Europa. Les Lyonnais ont parfaitement lancé leur parcours en s'imposant 2-1 sur la pelouse d'Anderlecht lors de la première journée.

En face, les Londoniens ont réussi leur entrée en lice, avec une large victoire 4-0 contre le Lech Poznań. Néanmoins, leur début de saison en championnat est loin d'être convaincant. Les Eagles pointent à la 15ᵉ place du classement. L’équipe anglaise est entraînée par Pierre Sage, qui retrouvera le Parc OL après avoir dirigé Lyon entre novembre 2023 et janvier 2025.

À quelle heure se joue OL - Crystal Palace ?

L'affiche entre l'Olympique lyonnais et Crystal Palace est programmée jeudi 15 octobre à 18 h 45 au stade de Décines. Cette rencontre comptera pour la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. L'arbitre de la rencontre sera João Pinheiro.

Sur quelle chaîne voir RC Lens - OL ?

La rencontre entre l'OL et Crystal Palace sera à suivre en direct sur Canal+Foot, avec une prise d'antenne avant le coup d'envoi pour suivre les dernières informations et l'avant-match. Le duo de commentateurs sera Stéphane Guy et Sidney Govou.

